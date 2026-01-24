SOI vydala varovanie pre majiteľov áut značky BMW a Audi.
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) upozorňuje majiteľov áut BMW a Audi. Zistila možné technické problémy a nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť vozidla. Informuje o tom denník Pravda.
Nedostatky pri BMW
SOI vydala varovanie pre majiteľov áut značky BMW. Zistené technické poruchy môžu predstavovať vážne riziko.
Prvá zvolávacia akcia automobilky BMW sa týka výmeny airbagu vodiča v niektorých modeloch značky. Ide o vozidlá BMW radu 1, 2, 3, 4, 5, 6 a SUV modely X1, X2, X3, X4, X5 a X6. Na Slovensku sa táto servisná kampaň dotkne 1 408 áut.
Ďalšia zvolávacia akcia sa vzťahuje na modely BMW 1, 3 a X3. Na Slovensku sa týka 824 vozidiel a, rovnako ako v predchádzajúcom prípade, ide o chybu v airbagu vodiča, ktorú je potrebné skontrolovať.
Posledná zvolávacia akcia sa týka väčšieho počtu modelov BMW, ako sú 1, 2, 2 Active Tourer/Gran Tourer, 3, 4, 5, 5 Gran Turismo, 6, X1, X3, X5 a X6. Rovnako ide o problém s airbagom. Odporúča sa vykonať výmenu v autorizovanom servise.
Nedostatky pri Audi
SOI upozorňuje na viaceré technické závady na vozidlách značky Audi, ktoré môžu predstavovať bezpečnostné riziko pre vodičov aj posádku.
Prvá zvolávacia akcia sa týka modelov Audi A6, A7 a Q5 s hybridným pohonom, vyrobených od augusta 2019 do augusta 2024. Na Slovensku ide o 19 vozidiel. Pri niektorých kusoch bola zistená porucha trakčnej batérie, ktorá sa môže počas nabíjania prehrievať a v krajnom prípade spôsobiť požiar.
Druhá zvolávacia akcia sa vzťahuje na modely A6, A7, Q7 a Q8, vyrobené od marca do júla 2025. Na Slovensku sa týka 10 vozidiel. V tomto prípade ide o možnú poruchu bezpečnostného pásu.
Posledná zvolávacia akcia sa týka modelu Audi Q5, vyrobeného od augusta 2020 do augusta 2024. Na Slovensku ide opäť o 19 áut. Pri týchto vozidlách sa môže uvoľniť skrutka v motorovom priestore.
Zástupca značky Audi na Slovensku, spoločnosť Porsche Slovakia, vyzýva majiteľov dotknutých áut, aby navštívili autorizovaný servis.
Celý zoznam a bližšie informácie nájdeš tu.