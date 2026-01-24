Hlavné témy
Lukáš Turčan
dnes 24. januára 2026 o 14:12
Čas čítania 0:27

Výrazná zmena počasia: Snehovú nádielku vystrieda vlna výdatných zrážok

Výrazná zmena počasia: Snehovú nádielku vystrieda vlna výdatných zrážok
Zdroj: TASR/František Iván

V nedeľu môžeme očakávať výdatný dážď.

Na časti územia Slovenska aktuálne sneží, no počasie sa dnes večer výrazne zmení.

Na východnom Slovensku a juhu Banskobystrického kraja snežilo vo večerných hodinách. Podobne to bolo aj u našich susedov v Maďarsku, kde sa sneh premenil na dážď, a rovnaký scenár sa očakáva aj na našom území. Informoval o tom portál iMeteo.

Dnes zažijeme na našom území zmenu. Na juhozápade sa rozšíri zrážkové pole a dorazí do teplého vzduchu, čo spôsobí, že na našom území budú iba kvapalné zrážky. Tie môžu na východe Slovenska namŕzať a na niektorých miestach môžeme očakávať poľadovicu.

V nedeľu môžeme očakávať výdatný dážď na celom území. A na východnom Slovensku bude dážď pokračovať do pondelka.

