V nedeľu môžeme očakávať výdatný dážď.
Na časti územia Slovenska aktuálne sneží, no počasie sa dnes večer výrazne zmení.
Na východnom Slovensku a juhu Banskobystrického kraja snežilo vo večerných hodinách. Podobne to bolo aj u našich susedov v Maďarsku, kde sa sneh premenil na dážď, a rovnaký scenár sa očakáva aj na našom území. Informoval o tom portál iMeteo.
Dnes zažijeme na našom území zmenu. Na juhozápade sa rozšíri zrážkové pole a dorazí do teplého vzduchu, čo spôsobí, že na našom území budú iba kvapalné zrážky. Tie môžu na východe Slovenska namŕzať a na niektorých miestach môžeme očakávať poľadovicu.
V nedeľu môžeme očakávať výdatný dážď na celom území. A na východnom Slovensku bude dážď pokračovať do pondelka.
