TASR
dnes 25. januára 2026 o 12:51
Čas čítania 0:46

Na horách hrozí vietor až 160 km/h. SHMÚ varuje aj pred hustou hmlou a výdatným dažďom na viacerých miestach Slovenska

Na horách hrozí vietor až 160 km/h. SHMÚ varuje aj pred hustou hmlou a výdatným dažďom na viacerých miestach Slovenska
Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Zhoršené podmienky môžu skomplikovať dopravu aj pohyb v prírode, najmä vo vyšších polohách.

Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje na nepriaznivé počasie na viacerých miestach Slovenska. Počítať treba s hustou hmlou, dažďom aj silným vetrom. Meteorológovia preto vydali výstrahy prvého a druhého stupňa.

Hmla sa môže objaviť na celom území Slovenska, miestami s dohľadnosťou len 50 až 200 metrov. To môže skomplikovať najmä dopravu. Výstrahy pred hmlou platia predbežne do pondelka doobeda.

Dažďové výstrahy sa týkajú najmä stredného Slovenska, kde môže spadnúť 30 až 45 milimetrov zrážok. Hoci ide o úhrny typické pre toto obdobie, môžu spôsobiť menšie škody.

Ide o parametre silnej až mohutnej víchrice

Na západe Slovenska treba počítať aj so silnejším vetrom, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť okolo 70 km/h. V polohách nad približne 1800 metrov nad morom sa najmä večer a v noci môže vyskytnúť silný vietor, ktorý krátkodobo v nárazoch dosiahne rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu, prípadne priemernú rýchlosť 90 až 105 kilometrov za hodinu.

Ide o parametre silnej až mohutnej víchrice. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo,“ ozrejmili. Výstrahy druhého stupňa platia pre okresy Brezno, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín a Poprad.

víchrica
víchrica Zdroj: TASR/Oliver Ondráš
Slovensko
