Na Slovensku je priemerná mesačná mzda vyše 1500 eur.
Maďarská priemerná hrubá mesačná mzda v novembri medziročne stúpla o 8,9 % na 756 400 forintov (1976,48 eura) po tom, ako v predošlom mesiaci vzrástla o 8,7 %. Pre porovnanie, v decembri minulého roka bola priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca na Slovensku 1 569 eur.
Mzdy v Maďarsku v neziskových organizáciách sa v novembri zvýšili o 12 % a v súkromných firmách o 8,1 %. Zárobky vo verejnom sektore sa o 10,7 % znížili. Informujú o tom správy portálu tradingeconomics.
Priemerná mzda v Maďarsku bez jednorazových platieb a odmien bola v novembri o 8,7 % vyššia ako v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka a dosiahla úroveň 665 100 HUF. Počas obdobia januára až novembra 2025 priemerná hrubá mzda v krajine oproti rovnakému obdobiu predošlého roka vzrástla o 9,1 %.
Maďarská miera nezamestnanosti v záverečných troch mesiacoch minulého roka bola vo výške 4,4 %, čiže v porovnaní s obdobím septembra až novembra sa nezmenila. Počet ľudí bez práce počas októbra až decembra klesol na 213 100 z 216 200 počas septembra až novembra.