Polícia prípad naďalej vyšetruje.
Vyšetrovanie tragickej smrti Moniky Jákliovej, bývalej partnerky zápasníka Gábora Borárosa, prináša nové zistenia. Kým Boráros na sociálnych sieťach hovorí o tom, že sa intenzívne zaujíma o okolnosti nehody, súdne dokumenty ukazujú, že ich vzťah sprevádzali vážne konflikty.
Jákliová cítila strach o život
Okresný súd v Dunajskej Strede pred niekoľkými mesiacmi Borárosovi zakázal približovať sa k expartnerke. Jákliová podľa súdu cítila strach o svoj život a ako dôkaz predložila komunikáciu, v ktorej jej Boráros posielal výhražné správy.
Hoci súd nezaznamenal dôkazy o fyzickom napadnutí, zdôraznil, že správy mohli vážne narušiť jej psychickú pohodu.
Do redakcie tvnoviny.sk sa dostala aj časť údajnej komunikácie medzi dvojicou, ktorá sa týkala autonehody z mája 2025. Boráros v nej mal napísať, že ho mrzí, že Jákliová pri nehode nezomrela alebo nezostala na invalidnom vozíku. Zápasník priznal, že jej poslal veľké množstvo správ, ďalšie detaily však odmietol komentovať.
Vyjadril sa aj snúbenec
Pre plusku sa k tragédii vyjadril aj jej snúbenec. Potvrdil, že Jákliová smerovala v čase nehody za ním do Komárna a že spolu komunikovali ešte niekoľko minút pred haváriou.
Polícia v prípade pokračuje vo vyšetrovaní a zároveň vyzýva verejnosť, aby pomohla s objasnením okolností tragédie.