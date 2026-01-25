Hrozí im trest od 15 do 20 rokov väzenia alebo výnimočný trest.
Polícia v českej Karvinej obvinila dvoch súrodencov v súvislosti so smrťou mladého muža. Ten bol v polovici januára hospitalizovaný s vážnymi poraneniami tváre a horných častí tela, no na druhý deň zraneniam podľahol, informujú o tom tvnoviny.sk.
Podľa predbežných výsledkov pitvy zomrel na úrazový šok spôsobený rozsiahlym poleptaním hlavy, krku a dýchacích ciest. Vyšetrovanie ukázalo, že zranenia nevznikli náhodne.
Hrozí im od 15 do 20 rokov väzenia
Polícia zadržala muža a ženu v strednom veku, ktorí sú súrodencami. Podľa vyšetrovateľov mali s obeťou popíjať alkohol a potom, ako zaspal, ho poliali zmesou látok vrátane chemického čistiaceho prostriedku.
Oboch obvinili z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchanej mimoriadne krutým spôsobom. Súd rozhodol o ich vzatí do väzby. Ak im vinu preukážu, hrozí im trest od 15 do 20 rokov väzenia alebo výnimočný trest.