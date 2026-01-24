Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
včera 24. januára 2026 o 20:29
Čas čítania 1:04

Udrie extrémny vietor až 135 km/h: Slováci sa musia pripraviť na radikálnu zmenu v týchto okresoch

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Na väčšine územia Slovenska sa môže v nedeľu 25. januára tvoriť poľadovica a hmla. V niektorých okresoch Banskobystrického kraja hrozí dážď, na západnom Slovensku aj vietor.

Na väčšine územia Slovenska sa môže v nedeľu 25. januára tvoriť poľadovica a hmla. V niektorých okresoch Banskobystrického kraja hrozí dážď, na západnom Slovensku aj vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.


Výstrahy pred poľadovicou platia v okresoch Bratislavského, Banskobystrického, Košického, Prešovského a Žilinského kraja predbežne do nedele 9.00 h. Poľadovica sa môže vyskytnúť aj v Trenčianskom kraji, s výnimkou okresov Myjava a Nové Mesto nad Váhom. SHMÚ upozornil, že tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravu aj pohyb osôb. „Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ zdôraznil.

24. januára 2026 o 17:10 Čas čítania 0:49 Zmeny pre živnostníkov v roku 2026: Štát po novom zavádza automatické poistenie Zmeny pre živnostníkov v roku 2026: Štát po novom zavádza automatické poistenie
24. januára 2026 o 14:50 Čas čítania 0:25 Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
24. januára 2026 o 14:12 Čas čítania 0:27 Výrazná zmena počasia: Snehovú nádielku vystrieda vlna výdatných zrážok Výrazná zmena počasia: Snehovú nádielku vystrieda vlna výdatných zrážok


Výstrahy pred hmlou s dohľadnosťou 50 až 200 metrov platia predbežne do nedele 9.00 h na celom území Slovenska. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodal SHMÚ.


V nedeľu sa môže objaviť aj vietor, a to najmä v Nitrianskom a Trnavskom kraji. SHMÚ tu očakáva výskyt vetra, ktorý môže krátkodobo v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 70 kilometrov za hodinu. „Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedol.


Silný vietor sa očakáva aj na horách, kde môže nárazovo dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. Potrápiť môže okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina. Rýchlosť vetra podľa SHMÚ predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku či horolezectvo.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
20. 1. 2026 6:31
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
1
pred 42 minútami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
včera o 13:30
Vlastníš BMW alebo Audi? Skontroluj si, či sa veľká zvolávacia akcia netýka aj teba
Vlastníš BMW alebo Audi? Skontroluj si, či sa veľká zvolávacia akcia netýka aj teba
včera o 07:22
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
včera o 20:29
Udrie extrémny vietor až 135 km/h: Slováci sa musia pripraviť na radikálnu zmenu v týchto okresoch
Udrie extrémny vietor až 135 km/h: Slováci sa musia pripraviť na radikálnu zmenu v týchto okresoch
včera o 07:22
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
20. 1. 2026 6:31
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
včera o 13:30
Vlastníš BMW alebo Audi? Skontroluj si, či sa veľká zvolávacia akcia netýka aj teba
Vlastníš BMW alebo Audi? Skontroluj si, či sa veľká zvolávacia akcia netýka aj teba
1
včera o 12:50
Kedy pôjdete do dôchodku? Štát opäť posúva hranicu, ročník 1968 už pozná svoj odhadovaný vek
Kedy pôjdete do dôchodku? Štát opäť posúva hranicu, ročník 1968 už pozná svoj odhadovaný vek
včera o 10:57
Veľká športová televízia skrachovala. Mali licenciu na Premier League či NHL
Veľká športová televízia skrachovala. Mali licenciu na Premier League či NHL
2
19. 1. 2026 16:49
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
18. 1. 2026 12:46
V šiestich krajoch Slovenska hrozia silné mrazy. Teplota v niektorých miestami klesne až na - 20 °C
V šiestich krajoch Slovenska hrozia silné mrazy. Teplota v niektorých miestami klesne až na - 20 °C
20. 1. 2026 6:31
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
včera o 07:22
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
2
20. 1. 2026 18:05
Dôchodkyňu z Humenného obrali o viac ako 231 000 eur. Nalákali ju na lacný trik
Dôchodkyňu z Humenného obrali o viac ako 231 000 eur. Nalákali ju na lacný trik
Lifestyle news
LEGO a Crocs spojili sily a vytvorili jedinečné topánky v tvare kociek. Koľko za ne zaplatíš?
včera o 16:37
VIDEO: Harry Styles je späť! Vydáva nový klip k skladbe Aperture, očakávaný album už je za rohom
včera o 12:30
Hanbíš sa za svoju starú emailovú adresu? Google ti konečne dovolí zmeniť jej názov
včera o 10:50
Madeira sprísňuje pravidlá pre turistov. Obľúbené turistické trasy zdraželi a majú limity
včera o 08:16
Macronove „Top Gun“ okuliare ovládli internet. Na virál reagovala aj samotná značka
pred 2 dňami
Ikonická oranžová mieri do ulíc. PUMA a McLaren predstavili spoločnú kolekciu
pred 2 dňami
Mužské libido po tridsiatke údajne neklesá. Nový výskum hovorí o vrchole okolo štyridsiatky
pred 2 dňami
Dokážeš si seriál pozrieť na jedno posedenie? Nová štúdia naznačuje, že môžeš trpieť osamelosťou
pred 2 dňami
Petra Vlhová nastúpi na ZOH 2026. Toto je zoznam športovcov, ktorí budú reprezentovať Slovensko
pred 2 dňami
2
Padol prvý veľký jackpot roka. Šťastlivec si odnáša 209 miliónov dolárov
pred 2 dňami
Slovensko Všetko
Kedy pôjdete do dôchodku? Štát opäť posúva hranicu, ročník 1968 už pozná svoj odhadovaný vek
1
včera o 12:50
Kedy pôjdete do dôchodku? Štát opäť posúva hranicu, ročník 1968 už pozná svoj odhadovaný vek
Pre ročník 1967 je dôchodkový vek už oficiálne stanovený, a to vo veku 64 rokov a 1 mesiac.
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
1
pred 42 minútami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
Veľká športová televízia skrachovala. Mali licenciu na Premier League či NHL
včera o 10:57
Veľká športová televízia skrachovala. Mali licenciu na Premier League či NHL
Vládny audit potvrdil duplicitné faktúry v združení Šimečkovej matky. Tá tvrdí, že kontrola je politicky motivovaná
včera o 16:33
Vládny audit potvrdil duplicitné faktúry v združení Šimečkovej matky. Tá tvrdí, že kontrola je politicky motivovaná
Zmeny pre živnostníkov v roku 2026: Štát po novom zavádza automatické poistenie
včera o 17:10
Zmeny pre živnostníkov v roku 2026: Štát po novom zavádza automatické poistenie
Vlastníš BMW alebo Audi? Skontroluj si, či sa veľká zvolávacia akcia netýka aj teba
včera o 13:30
Vlastníš BMW alebo Audi? Skontroluj si, či sa veľká zvolávacia akcia netýka aj teba
Zahraničie Všetko
V niektorých častiach USA môže klesnúť teplota na -45°C. Trump reaguje útokom na klimatológov
včera o 09:30
V niektorých častiach USA môže klesnúť teplota na -45°C. Trump reaguje útokom na klimatológov
pred 2 dňami
Po proteste v Antverpách pobodali nožom šesť ľudí. Do davu protestujúcich sa na konci zamiešali útočníci
pred 2 dňami
Slováci sú najčastejšie deportovanými cudzincami z Rakúska
Ekonomika Všetko
Koľko percent z daní môžeš darovať rodičom? Vieme, aké podmienky musíš splniť, aby si rozdal až 7 percent
20. 1. 2026 10:19
Koľko percent z daní môžeš darovať rodičom? Vieme, aké podmienky musíš splniť, aby si rozdal až 7 percent
včera o 10:57
Veľká športová televízia skrachovala. Mali licenciu na Premier League či NHL
včera o 06:44
Daňová amnestia 2026: Kedy a ako sa zbavíš sankcií a úrokov?
Slovensko Všetko
Kedy pôjdete do dôchodku? Štát opäť posúva hranicu, ročník 1968 už pozná svoj odhadovaný vek
1
včera o 12:50
Kedy pôjdete do dôchodku? Štát opäť posúva hranicu, ročník 1968 už pozná svoj odhadovaný vek
1
pred 42 minútami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
včera o 20:29
Udrie extrémny vietor až 135 km/h: Slováci sa musia pripraviť na radikálnu zmenu v týchto okresoch

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Zásah USA v Grónsku by mohol rozbiť NATO. Experti tvrdia, že Slovensko by do novej aliancie pozvánku asi nedostalo
pred 3 dňami
Zásah USA v Grónsku by mohol rozbiť NATO. Experti tvrdia, že Slovensko by do novej aliancie pozvánku asi nedostalo
Pre Slovensko by takýto vývoj predstavoval zásadnú bezpečnostnú výzvu.
Slovákov čaká ďalšia vlna konsolidácie, varuje odborník. Už je známe, kto pocíti šetrenie najviac a kedy sa situácia môže zlepšiť
20. 1. 2026 14:15
Slovákov čaká ďalšia vlna konsolidácie, varuje odborník. Už je známe, kto pocíti šetrenie najviac a kedy sa situácia môže zlepšiť
„Tlak na Grónsko by bol najväčšou strategickou katastrofou USA,“ varuje odborník. Prečo Trump riskuje príliš veľa
13. 1. 2026 13:30
„Tlak na Grónsko by bol najväčšou strategickou katastrofou USA,“ varuje odborník. Prečo Trump riskuje príliš veľa
Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily
12. 1. 2026 12:00
Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
1
12. 1. 2026 8:00
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia