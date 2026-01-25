Hlavné témy
TASR
dnes 25. januára 2026 o 10:50
Čas čítania 0:46

Trump odhalil detaily zásahu USA vo Venezuele. Tvrdí, že rozhodla tajná zbraň, ktorá vyradila obranu krajiny

Trump odhalil detaily zásahu USA vo Venezuele. Tvrdí, že rozhodla tajná zbraň, ktorá vyradila obranu krajiny
Zdroj: TASR/AP

Podľa jeho slov americká armáda vyradila obranu krajiny bez jediného výstrelu pomocou špeciálnej technológie.

Rozhodujúcu úlohu v americkej vojenskej operácii vo Venezuele, ktorá viedla k zadržaniu prezidenta Nicolása Madura, zohrala tajná zbraň. Americký prezident Donald Trump to povedal v rozhovore pre denník New York Post zverejnenom v sobotu. Zbraň označil ako „Discombobulator“.

Venezuelské zbrane zlyhali v kľúčovej chvíli

Vysvetlil, že táto zbraň „znefunkčnila (nepriateľské) zariadenia“. Podľa jeho slov rušička vyradila venezuelské vybavenie, čo zabránilo venezuelským bezpečnostným silám reagovať na útok USA a umožnilo im zajať Madura.

„Nikdy neodpálili svoje rakety. Mali ruské a čínske rakety, ale žiadnu neodpálili. Prišli sme, oni stlačili tlačidlá a nič nefungovalo. Boli na nás pripravení,“ uviedol.

Podľa venezuelských orgánov pri operácii zahynulo najmenej 100 ľudí vrátane venezuelských a kubánskych príslušníkov bezpečnostných zložiek.

Americké médiá prinášajú iné vysvetlenia zlyhania obrany

V americkej tlači sa však podľa agentúry DPA objavili aj iné vysvetlenia zlyhania venezuelskej obrany. Denník New York Times citoval amerických úradníkov, ktorí uviedli, že najmodernejšie ruské protivzdušné systémy Venezuely neboli pripojené k radaru v čase, keď sa nad Caracasom objavili americké vrtuľníky. Venezuela mala totiž údajne ťažkosti s údržbou ruského vybavenia.

Okrem toho pred zajatím Madura americká armáda údajne bombardovala miesta, kde boli umiestnené ruské pozemné protivzdušné systémy Buk-M2.

Donald Trump
Zdroj: TASR/AP
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
