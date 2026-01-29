Sedemhodinová odstávka skomplikuje bežný chod domácností od 8:00 do 15:30.
Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) naplánovala na štvrtok 29. januára celodennú odstávku pitnej vody v obci Frička v okrese Bardejov. Odstávka potrvá do 15:30 a zasiahne celú obec, informuje Prešovak.
Počas odstávky nebude k dispozícii žiadna cisterna s náhradnou vodou pre obyvateľov. Miestni sa tak musia spoľahnúť na vlastné kapacity. Obyvateľom odporúčajú, aby si včas vytvorili dostatočnú zásobu pitnej vody na celé obdobie trvania odstávky.