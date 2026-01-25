Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Michal Drahný
včera 25. januára 2026 o 6:55
Čas čítania 2:18

REBRÍČEK: Takto vyzerala minimálna mzda v Európe v roku 2025. Na koľkom mieste bolo Slovensko?

Diskutovať
1
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
REBRÍČEK: Takto vyzerala minimálna mzda v Európe v roku 2025. Na koľkom mieste bolo Slovensko?

Najvyššia minimálna mzda je šestnásťnásobkom tej najnižšej.

Európsky štatistický úrad Eurostat zostavuje každý polrok rebríček krajín podľa zákonom stanovenej minimálnej mzdy. V tabuľke však chýba päť európskych krajín. V rebríčku nenájdeš Rakúsko, Taliansko ani Švédsko, pretože nemajú vypočítanú minimálnu mzdu, a takých krajín je v Európe viac. Ide o dáta za druhý polrok 2025. 

24. januára 2026 o 20:29 Čas čítania 1:04 Udrie extrémny vietor až 135 km/h: Slováci sa musia pripraviť na radikálnu zmenu v týchto okresoch Udrie extrémny vietor až 135 km/h: Slováci sa musia pripraviť na radikálnu zmenu v týchto okresoch
24. januára 2026 o 17:10 Čas čítania 0:49 Zmeny pre živnostníkov v roku 2026: Štát po novom zavádza automatické poistenie Zmeny pre živnostníkov v roku 2026: Štát po novom zavádza automatické poistenie
24. januára 2026 o 15:28 Čas čítania 0:41 Polročné prázdniny sú späť. Odborník vysvetľuje, prečo sú dôležité Polročné prázdniny sú späť. Odborník vysvetľuje, prečo sú dôležité

28. Ukrajina (164 eur)

Prežiť s necelými 170 eurami na mesiac vo vojnovej zóne musí byť šialené.

27. Moldavsko (285 eur)

Od Ukrajiny pokračuje rebríček do susedného Moldavska, kde je minimálna mzda pod hranicou 300 eur. 

26. Albánsko (408 eur)

Albánsko môže lákať na svoje neobjavené pláže, ale mzda 408 eur nie je nič moc. 

14. októbra 2025 o 8:38 Čas čítania 0:55 REBRÍČEK: Turisti vybrali 20 najkrajších miest v Európe. V TOP 3 sa umiestnil klenot našich susedov REBRÍČEK: Turisti vybrali 20 najkrajších miest v Európe. V TOP 3 sa umiestnil klenot našich susedov

25. Bulharsko (551 eur)

Prvou krajinou, ktorá prekonala hranicu 500 eur, je Bulharsko.

24. Severné Macedónsko (584 eur)

Medzi Albánskom a Bulharskom sa geograficky nachádza Severné Macedónsko, ktoré obe krajiny v rebríčku prekonalo. Minimálna mzda v tejto krajine je 584 eur.

Severné Macedónsko je stále neobjaveným turistickým kútom Balkánu
Severné Macedónsko je stále neobjaveným turistickým kútom Balkánu Zdroj: Unsplash / Kristijan Arsov

23. Srbsko (618 eur)

Ešte chvíľu zostaneme na Balkánskom polostrove. Severný sused Severného Macedónska je ďalší v našom rebríčku s 618 eurami.

22. Čierna Hora (670 eur)

Ďalšia bývalá krajina Juhoslávie, Čierna Hora, sa drží na 22. mieste s 670 eurami. 

21. Maďarsko (727 eur)

A teraz sa začíname geograficky približovať k našej domovine. Naši kolegovia z V4 majú minimálnu mzdu nastavenú na 727 eur. Pre nich je to teda 282 885 maďarských forintov.

16. septembra 2025 o 14:31 Čas čítania 2:25 REBRÍČEK: Toto je 10 najdrahších krajín sveta. Na vrchole nájdeš raje pre daňových podvodníkov REBRÍČEK: Toto je 10 najdrahších krajín sveta. Na vrchole nájdeš raje pre daňových podvodníkov

20. Lotyšsko (740 eur)

O moc lepšie sa nemajú ani na severe od nás v Lotyšsku. Aj ich minimálna mzda je tesne pod hranicou 750 eur.

19. Rumunsko (797 eur)

Rodište grófa Draculu hranicu stále neprekonalo a minimálna mzda v Rumunsku je 797 eur.

Toto nie je rodisko Draculu, ale hrad Peles. Tiež v Rumunsku.
Toto nie je rodisko Draculu, ale hrad Peles. Tiež v Rumunsku. Zdroj: Unsplash / Majkl Velner
Čítaj na ďalšej strane
Článok pokračuje na ďalšej strane
Strana 1 z 3
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
1 komentár
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
1
dnes o 08:12
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
dnes o 10:56
Meteorológovia varujú: Polárny vír sa môže rozpadnúť, hrozia silné mrazy
Meteorológovia varujú: Polárny vír sa môže rozpadnúť, hrozia silné mrazy
dnes o 09:19
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
včera o 15:19
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
dnes o 12:26
Štát predáva nehnuteľnosť za výhodnú cenu. Rodinný dom na strednom Slovensku ponúka za vyše 50-tisíc eur
Štát predáva nehnuteľnosť za výhodnú cenu. Rodinný dom na strednom Slovensku ponúka za vyše 50-tisíc eur
včera o 15:19
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
1
včera o 06:55
REBRÍČEK: Takto vyzerala minimálna mzda v Európe v roku 2025. Na koľkom mieste bolo Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerala minimálna mzda v Európe v roku 2025. Na koľkom mieste bolo Slovensko?
1
včera o 08:09
Narodil si sa po roku 1981? Na dôchodku ťa môže čakať nepríjemné prekvapenie
Narodil si sa po roku 1981? Na dôchodku ťa môže čakať nepríjemné prekvapenie
1
dnes o 08:12
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
dnes o 09:19
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
20. 1. 2026 6:31
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
2
19. 1. 2026 16:49
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
1
včera o 06:55
REBRÍČEK: Takto vyzerala minimálna mzda v Európe v roku 2025. Na koľkom mieste bolo Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerala minimálna mzda v Európe v roku 2025. Na koľkom mieste bolo Slovensko?
pred 2 dňami
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
včera o 15:19
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
Lifestyle news
Kristen Stewart zvažuje odchod z Ameriky. Kritizuje Trumpove návrhy a tvrdí, že v USA nemôže slobodne tvoriť
pred 2 hodinami
Japonsko stavia najrýchlejší vlak sveta. Môže sa niekedy objaviť aj v Európe? Odborníci sú skeptickí
pred 3 hodinami
Kanye West sa verejne ospravedlnil za svoje antisemitské prejavy: „Stratil som kontakt s realitou. Milujem židovský ľud“
pred 3 hodinami
Cillian Murphy ako nový Voldemort? Ralph Fiennes sa počas rozhovoru nečakane preriekol o svojom nástupcovi
dnes o 15:35
Mnohé celebrity vystupujú pod umeleckým menom. Vieš ako sa v skutočnosti volá Rihanna, Bruno Mars či Katy Perry?
dnes o 14:52
Natalie Portman kritizuje Oscary za ignorovanie ženských nominácií: „Stále máme pred sebou veľa práce“
dnes o 14:04
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
dnes o 13:17
VIDEO: Do kín mieri apokalyptická sci-fi komédia od scenáristu Jurského parku. Zažiari v nej aj hviezda zo Stranger Things
dnes o 12:39
Muž predstieral, že je pilot. Vďaka falošnému preukazu získal stovky bezplatných letov
dnes o 11:51
Chodili mu vyhrážky smrťou. Napriek tomu by režisér nového Silent Hill rád zfilmoval ďalšiu hru
dnes o 11:04
Slovensko Všetko
Z lekární zmizne šarža obľúbeného lieku na bolesť hrdla. Dodávky skončia už za pár mesiacov
dnes o 14:47
Z lekární zmizne šarža obľúbeného lieku na bolesť hrdla. Dodávky skončia už za pár mesiacov
Dodávky budú ukončené od 1. apríla 2026.
POMOC PRI TEPLE: Kto dostane energopoukážku a od čoho závisí jej výška
pred 3 hodinami
POMOC PRI TEPLE: Kto dostane energopoukážku a od čoho závisí jej výška
Snúbenec Moniky Jakliovej prehovoril po tragickej nehode: Odmieta násilie aj šírené obvinenia
dnes o 13:13
Snúbenec Moniky Jakliovej prehovoril po tragickej nehode: Odmieta násilie aj šírené obvinenia
Polícia vyvrátila dohady: Tragédiu, pri ktorej zomrela Monika Jákliová, vyšetruje ako dopravnú nehodu
dnes o 14:14
Polícia vyvrátila dohady: Tragédiu, pri ktorej zomrela Monika Jákliová, vyšetruje ako dopravnú nehodu
Štát predáva nehnuteľnosť za výhodnú cenu. Rodinný dom na strednom Slovensku ponúka za vyše 50-tisíc eur
dnes o 12:26
Štát predáva nehnuteľnosť za výhodnú cenu. Rodinný dom na strednom Slovensku ponúka za vyše 50-tisíc eur
Bombic tvrdí, že je nevinný. Jeho obhajca chcel zo súdu poslať preč niektoré médiá
pred 20 minútami
Bombic tvrdí, že je nevinný. Jeho obhajca chcel zo súdu poslať preč niektoré médiá
Zahraničie Všetko
Historický jackpot má majiteľa. Američan sa vzdal miliárd výmenou za okamžité peniaze
dnes o 06:30
Historický jackpot má majiteľa. Američan sa vzdal miliárd výmenou za okamžité peniaze
včera o 14:00
Tragická vražda v Česku: Mladík zomrel po poleptaní hlavy, krku a dýchacích ciest, polícia obvinila súrodencov
včera o 10:50
Trump odhalil detaily zásahu USA vo Venezuele. Tvrdí, že rozhodla tajná zbraň, ktorá vyradila obranu krajiny
Ekonomika Všetko
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
pred 2 hodinami
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
dnes o 08:41
Výrobca z Tatier čelí konkurzu po rokoch strát. Firma dnes funguje už len s poslednými zamestnancami
pred hodinou
Nové pravidlá DPH strašia podnikateľov likvidačnými sumami. Štát zvažuje prísny zásah
Slovensko Všetko
Z lekární zmizne šarža obľúbeného lieku na bolesť hrdla. Dodávky skončia už za pár mesiacov
dnes o 14:47
Z lekární zmizne šarža obľúbeného lieku na bolesť hrdla. Dodávky skončia už za pár mesiacov
pred 3 hodinami
POMOC PRI TEPLE: Kto dostane energopoukážku a od čoho závisí jej výška
dnes o 13:13
Snúbenec Moniky Jakliovej prehovoril po tragickej nehode: Odmieta násilie aj šírené obvinenia

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Nové pravidlá DPH strašia podnikateľov likvidačnými sumami. Štát zvažuje prísny zásah
pred hodinou
Nové pravidlá DPH strašia podnikateľov likvidačnými sumami. Štát zvažuje prísny zásah
Zhrnuli sme dôležité zmeny, ktoré začnú platiť už o pár mesiacov.
Kto má nárok na adresnú energopomoc a kto nie? Prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie
1
dnes o 09:30
Kto má nárok na adresnú energopomoc a kto nie? Prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie
Zrážky zo mzdy v roku 2026: Aké sumy môže zamestnávateľ strhnúť a čo vám musí zostať
včera o 13:20
Zrážky zo mzdy v roku 2026: Aké sumy môže zamestnávateľ strhnúť a čo vám musí zostať
Zásah USA v Grónsku by mohol rozbiť NATO. Experti tvrdia, že Slovensko by do novej aliancie pozvánku asi nedostalo
22. 1. 2026 16:45
Zásah USA v Grónsku by mohol rozbiť NATO. Experti tvrdia, že Slovensko by do novej aliancie pozvánku asi nedostalo
Slovákov čaká ďalšia vlna konsolidácie, varuje odborník. Už je známe, kto pocíti šetrenie najviac a kedy sa situácia môže zlepšiť
20. 1. 2026 14:15
Slovákov čaká ďalšia vlna konsolidácie, varuje odborník. Už je známe, kto pocíti šetrenie najviac a kedy sa situácia môže zlepšiť
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia