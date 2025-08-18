Slovensko má jednu z najčistejších pitných vôd v Európskej únii.
Slovensko patrí medzi krajiny, kde je pitná voda z kohútika vo väčšine prípadov úplne bezpečná. Podľa dát zverejnených skupinou Renew Europe je u nás až 92,6 % pitnej vody v súlade s najprísnejšími štandardmi. Ide o výsledok, ktorý je vyšší ako priemer Európskej únie na úrovni 85,7 %, a radí Slovensko medzi štáty s nadpriemernou kvalitou vody.
Európsky rebríček zároveň ukazuje veľké rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Úplnými lídrami sú Nemecko a Fínsko, kde pitná voda dosahuje 100 % bezpečnosť. Veľmi vysoké hodnoty majú aj Rakúsko, Taliansko či Grécko, všetky s výsledkom nad 95 %.
„Naprieč Európskou úniou považuje väčšina z nás čistú pitnú vodu za samozrejmosť — a to nie je náhoda. Vďaka prísnym štandardom EÚ pre kvalitu vody a hygienu majú milióny Európanov prístup k jednej z najčistejších a najbezpečnejších vôd z vodovodu na svete,“ píše Renew Europe.
Slovensko sa v tejto spoločnosti drží dobre a prekonáva viacerých susedov. Česko má výsledok o dosť nižší ako Slovensko a spolu s Maďarskom dosiahlo výsledok 79 %. Najhoršie dopadlo Rumunsko, ktoré dosiahlo iba 68 %, a Bulharsko s 73,5 %.
