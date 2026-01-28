Kým východ krajiny momentálne trápi dážď, studený front už v najbližších hodinách zmení zrážky na sneženie.
Slovensko opäť privíta nižšie teploty a výraznejšiu snehovú nádielku. Kým momentálne v Košickom a Prešovskom kraji ešte prší, zrážky sa už v najbližších hodinách zmenia na sneženie. Tento trend postupne zasiahne aj nižšie polohy, napríklad v Banskobystrickom kraji, kde dážď čoskoro vystriedajú snehové vločky.
Do zajtrajšieho rána snehová pokrývka pravdepodobne prikryje Prešovský aj Žilinský kraj. Vo štvrtok sa sneh rozšíri aj na severozápad Slovenska a zasiahne dokonca aj severnejšie časti Bratislavy. Meteorológovia očakávajú najvýdatnejšie snehové zrážky najmä na strednom a východnom Slovensku, no sneženie potrápi aj vodičov na Záhorí.
Predpovede na nasledujúce dni naznačujú ďalšie postupné ochladzovanie a mrazivé noci, vďaka čomu sa snehová pokrývka na zemi udrží dlhšie.