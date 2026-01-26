Predloženie prebieha štandardným spôsobom.
Sociálna poisťovňa upozorňuje na svojom webe zamestnávateľov, že sa blíži termín na predloženie evidenčných listov dôchodkového poistenia (ELDP). Tí, ktorí ich ešte neodovzdali, tak musia urobiť najneskôr do 31. januára 2026, a to za zamestnancov, ktorým pracovný alebo iný právny vzťah skončil pred 1. januárom 2026. Predloženie prebieha štandardným spôsobom.
Povinnosť sa týka aj evidenčných listov, ktoré Sociálna poisťovňa vrátila zamestnávateľovi na opravu. Ak zamestnávateľ ELDP nepredloží v stanovenej lehote, obdobie zamestnania sa poistencovi nezapíše do jeho Elektronického účtu poistenca ani do pripravovanej dôchodkovej prognózy, ktorú Sociálna poisťovňa plánuje posielať v máji 2026.