Zhrnuli sme dôležité zmeny, ktoré začnú platiť už o pár mesiacov.
Od apríla 2026 podnikateľov môžu čakať výrazné zmeny v oblasti DPH. Ministerstvo financií chce sprísniť pravidlá pre registráciu platiteľov, rozšíriť dôvody na zrušenie registrácie a dať finančnej správe nové nástroje na sledovanie „rizikových“ firiem.
Cieľom je síce boj proti daňovým únikom, no v praxi môže novela priniesť vysokú administratívnu záťaž a riziko, že nové pravidlá postihnú aj poctivé či začínajúce firmy. Návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty je momentálne v pripomienkovom konaní.
Registrácia na DPH už nebude formalita
Jednou z kľúčových zmien je sprísnenie dobrovoľnej registrácie na DPH. Po novom už nebude stačiť len formálne podanie žiadosti. Žiadateľ bude musieť daňovému úradu preukázať, že skutočne vykonáva alebo plánuje vykonávať ekonomickú činnosť.
Úrad pritom nebude viazaný len dokumentmi, ktoré firma predloží sama, ale môže si vyžiadať ďalšie informácie a preverovať podnikanie aj materiálne, nie iba „na papieri“.
Zábezpeka na daň: 5-tisíc až pol milióna eur
Novela zákona opätovne zavádza tzv. zábezpeku na daň. Daňový úrad ju bude môcť uložiť vybraným osobám v prípadoch, keď nadobudne odôvodnenú pochybnosť, či budú schopné v budúcnosti uhradiť prípadné nedoplatky na DPH. Daňový úrad ju bude môcť uložiť:
• žiadateľom o dobrovoľnú aj povinnú registráciu na DPH,
• tuzemským aj zahraničným osobám,
• ale aj už existujúcim platiteľom, a to počas prvých 12 mesiacov od registrácie.
Výška zábezpeky sa bude pohybovať od 5 000 do 500 000 eur. Konkrétnu sumu určí daňový úrad podľa miery rizika, že firma nebude schopná zaplatiť budúce daňové povinnosti. Zábezpeku bude platiteľ dane musieť zložiť do 20 dní od doručenia rozhodnutia o zložení zábezpeky na daň.
Ak ide o dobrovoľnú registráciu a firma zábezpeku nezloží v plnej výške, daňový úrad jej registráciu jednoducho zamietne. Pri povinnej registrácii alebo už registrovaných firmách bude štát zábezpeku vymáhať.
Kto je podľa štátu „rizikový“
Zákon pomerne detailne vymenúva situácie, ktoré môže finančná správa považovať za odôvodnenú pochybnosť, kedy platiteľ dane predstavuje isté riziko. Ide napríklad o prípady, keď:
- FO alebo PO (alebo jej konateľ) má daňové nedoplatky nad 5 000 eur,
- konateľ alebo spoločník pôsobil v spoločnosti, ktorá skončila s dlhmi,
- firme bola v minulosti zrušená registrácia na DPH,
- daňová kontrola skončila zánikom nároku na nadmerný odpočet DPH,
- osobe bolo vydané rozhodnutie o vylúčení z podnikania.
Pri posudzovaní rizikovosti sa pritom neberie do úvahy len DPH, ale aj iné dane, ktoré spravuje daňový alebo colný úrad.
Štát chce vidieť faktúry takmer v reálnom čase
Prechodné ustanovenia novely dávajú finančnej správe do rúk ďalší silný nástroj. V období od apríla do decembra 2026 bude môcť rizikovým firmám uložiť tzv. záznamovú povinnosť, ak má odôvodnenú pochybnosť, či bude platiteľ schopný potenciálny nedoplatok na dani zaplatiť.
V praxi to znamená, že podnikateľ bude musieť daňovému úradu priebežne predkladať:
- faktúry,
- zmluvy a objednávky,
- dodacie a prepravné listy,
- doklady o platbách,
- či iné dokumenty dokazujúce reálne dodanie tovarov a služieb.
Údaje sa majú poskytovať takmer v reálnom čase, podobne ako pri kontrolnom výkaze. Ak firma povinnosť nesplní, hrozí jej pokuta od 5 000 do 50 000 eur.
Viac dôvodov na zrušenie registrácie
Novela zároveň rozširuje dôvody, pre ktoré môže daňový úrad zrušiť registráciu na DPH z úradnej moci. Stačiť môže napríklad, ak:
- firma dlhodobo neoznámi miesto výkonu podnikania alebo je na ňom nezastihnuteľná,
- 12 mesiacov po sebe podáva „nulové“ daňové priznania,
- opakovane nekomunikuje s daňovým úradom a neposkytuje mu súčinnosť,
- vystavuje alebo si uplatňuje fiktívne faktúry.
O tom, či novela prejde v navrhovanej podobe, rozhodnú najbližšie mesiace. Ak áno, nové pravidlá začnú platiť od 1. apríla 2026, pričom časť ustanovení – vrátane samotnej zábezpeky – sa naplno rozbehne od januára 2027.