Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
dnes 26. januára 2026 o 9:30
Čas čítania 4:02

Kto má nárok na adresnú energopomoc a kto nie? Prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie

Natália Mišániová
Natália Mišániová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Kto má nárok na adresnú energopomoc a kto nie? Prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie
Zdroj: Getty Images/Owen Franken

Štát ju priznáva automaticky podľa príjmov, počtu členov domácnosti a trvalého pobytu – bez žiadostí a dokladov.

Adresná energopomoc má pomôcť domácnostiam, ktoré nezvládajú rastúce náklady na energie. Na rozdiel od plošných opatrení ju štát priznáva cielene – podľa príjmov, počtu členov domácnosti a trvalého pobytu. Posudzovanie prebieha automaticky na základe údajov zo štátnych registrov, nie je potrebné podávať žiadosť či dokladovať príjmy. V praxi však systém prináša aj množstvo otázok, najmä pri viacerých nehnuteľnostiach, prenájmoch či rozdieloch medzi trvalým pobytom a miestom, kde ľudia reálne bývajú, informuje web energopomoc.sk.

V tomto článku si prečítaš:
  • Ako štát posudzuje nárok na adresnú energopomoc a čo znamená „bonita domácnosti“.
  • Kto všetko sa počíta do energetickej domácnosti a prečo rozhoduje trvalý pobyt.
  • Ako sa pomoc vypláca, zľavou na faktúre alebo formou energopoukážky.
  • V akých prípadoch platí energopomoc aj na chatu, garáž či druhý byt.
  • Čo robiť, ak pomoc neprišla alebo ju priznali len na časť nehnuteľností.
  • Ako si na okresnom úrade overiť rozhodnutie štátu pomocou kvalifikovanej informácie.

Kto tvorí energetickú domácnosť 

Energetickú domácnosť tvoria všetci ľudia, ktorí majú na jednej adrese nahlásený trvalý pobyt. Systém započíta ich príjmy do hodnotenia tzv. bonity domácnosti, teda do posúdenia, či si domácnosť dokáže dlhodobo platiť energie. Nezáleží pritom na tom, či sa tieto osoby na adrese skutočne zdržiavajú.

Praktický príklad: Manželia bývajú spolu, dcéra študuje v Bratislave a syn pracuje v Nitre, no obaja majú trvalý pobyt u rodičov. Štát pri posudzovaní nároku započíta príjmy všetkých štyroch osôb.

Ako štát ráta bonitu domácnosti

Bonitu ovplyvňuje najmä počet členov domácnosti a ich príjmy. Systém používa aj ekvivalenčné koeficienty podľa škály OECD, za prvého dospelého člena ráta koeficient 1, za každého ďalšieho člena nad 14 rokov koeficient 0,7 a za dieťa do 14 rokov koeficient 0,5. V praxi to znamená, že pri väčšej domácnosti štát príjmy „prepočíta“ aj podľa počtu členov, nie iba ako jednoduchý súčet.


Ako zistíš, či máš nárok na energopomoc

Štát domácnosť o priznaní energopomoci informuje oficiálnym oznámením. Zároveň si každý môže stav overiť cez call centrum, na webe energopomoc.sk alebo osobne na okresnom úrade. Občan pritom nemusí podávať žiadosť.

 

peniaze
Zdroj: Pexels.com

Kto dostane pomoc pri elektrine

Pri elektrine pomoc dostane ten, kto odoberá elektrinu v domácnosti, kde má trvalý pobyt a zároveň má odberné miesto na rovnakej adrese. Samozrejme, domácnosť musí spĺňať podmienky, ktoré určí nariadenie vlády.

Štát ti pomoc započíta automaticky cez zálohové a zúčtovacie faktúry za elektrinu. Človek teda nemusí chodiť na úrad ani posielať žiadosť.

Čo je EIC kód a kde ho nájdeš

Ak si chceš nárok overiť cez formulár, budeš potrebovať EIC kód. Ide o 16-miestny identifikátor, ktorý jednoznačne označuje tvoje odberné miesto elektriny. Nájdeš ho na faktúre (zvyčajne v časti s technickými údajmi), prípadne aj v zmluve alebo v zákazníckej zóne dodávateľa.

Kto má nárok na pomoc pri plyne

Pri plyne platí rovnaký princíp, pomoc dostane odberateľ plynu v domácnosti, kde sa zhoduje trvalý pobyt a adresa odberného miesta, ak spĺňa podmienky podľa nariadenia vlády.

Aj tu pomoc uvidíš priamo v zálohových a zúčtovacích faktúrach za plyn. Štát ti ju započíta automaticky.

Čo je POD kód a kde ho nájdeš

Pri plyne ti formulár vypýta POD kód. POD je jednoznačný identifikátor odberného miesta plynu. Má 20 znakov a vyzerá napríklad ako SKSPPDIS + 12-miestne číslo. POD kód nájdeš na faktúre, často aj v zmluve alebo v zákazníckej zóne dodávateľa.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash/KWON JUNHO/na voľné použitie

Kto dostane energopoukážku za teplo

Ak domácnosť odoberá teplo cez centrálne zásobovanie teplom (CZT) v bytovej budove a spĺňa podmienky energopomoci, štát pošle pomoc formou energopoukážky. Pri teple však výška pomoci závisí aj od toho, kto vám dodáva teplo a teplú vodu a akú cenu má schválenú ÚRSO na rok 2026. Štát hodnotu poukážky určí podľa dodaného tepla na odberné miesto (bytový dom) a podľa ceny v danej lokalite.

Domácnosť dostane list s energopoukážkou v dvoch etapách, a to v januári 2026 a v júli 2026.

Kto môže prevziať energopoukážku a ako dlho platí

Energopoukážku môže prevziať adresát uvedený na poukaze alebo oprávnená osoba: manžel/manželka, opatrovník, rodič za maloletého, osoba bývajúca v tom istom byte či dome (ak nie je vylúčená), alebo splnomocnenec. Poukážka platí 45 dní a vyplatia ju na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty.

 

Ak si nárok overuješ cez formulár pri teple, zadáš mesto, ulicu a súpisné číslo bytového domu napojeného na CZT. Domy s vlastnou kotolňou vo formulári nenájdeš.

Trvalý pobyt verzus miesto, kde bývaš

Pri posudzovaní nároku zohráva rozhodujúcu úlohu trvalý pobyt. Ak štát prizná energopomoc na adrese trvalého pobytu, môže ju rozšíriť aj na ďalšie odberné miesto, ktoré má občan prihlásené na seba, ak v danej nehnuteľnosti nemá trvalý pobyt iná osoba.

Praktický príklad: Občan má trvalý pobyt v rodinnom dome a zároveň vlastní byt, v ktorom nikto nemá trvalý pobyt. Štát mu môže priznať energopomoc aj na tento byt.


Prenajímaný byt bez trvalého pobytu

Ak rodičia prepíšu byt na dieťa a byt prenajímajú bez prihláseného trvalého pobytu nájomníkov, štát prizná energopomoc len vtedy, ak dieťa spĺňa podmienky na adrese svojho trvalého pobytu a má na seba prihlásené odberné miesto.

Praktický príklad: Dieťa vlastní prenajímaný byt bez trvalého pobytu nájomníkov. Štát mu pomôže len vtedy, ak už priznal energopomoc na jeho trvalom pobyte.


Viac odberných miest a vlastníctvo nehnuteľností

Ak štát prizná energopomoc na adrese trvalého pobytu, automaticky ju rozšíri aj na ďalšie odberné miesta občana, napríklad na chatu či garáž, pokiaľ tam nemá trvalý pobyt iná osoba. Ak pomoc na niektoré odberné miesto nepríde, občan môže situáciu preveriť na okresnom úrade alebo podať námietku.

KOMÍN KÚRENIE
Zdroj: Wikipedia / Tomasz Sienicki


Zmena dodávateľa, sťahovanie a novostavby

Zmena dodávateľa energie nemá vplyv na nárok na energopomoc. Ak sa občan presťahuje na adresu, kde štát pomoc priznal v minulosti, pomoc pokračuje až do ďalšieho prehodnotenia. Pri novostavbách alebo nových odberných miestach štát nárok posúdi pri ďalšom automatickom vyhodnotení.


Kúrenie tuhým palivom, dane a exekúcia

Štát poskytuje adresnú energopomoc len domácnostiam s odberom elektriny, plynu alebo tepla z CZT. Domácnosti, ktoré kúria výlučne tuhým palivom, nárok nemajú. Pomoc nepodlieha dani z príjmu a exekútor ju nemôže postihnúť.


Čo robiť, ak pomoc neprišla

Ak domácnosť energopomoc nedostane, môže si na okresnom úrade vyžiadať tzv. kvalifikovanú informáciu. Úrad takto vysvetlí, ako štát posúdil bonitu domácnosti a jej zloženie. Kvôli ochrane osobných údajov musia prísť osobne všetci dospelí členovia domácnosti alebo musia predložiť úradne overené splnomocnenia.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Getty Images/Owen Franken
12. januára 2026 o 12:00 Čas čítania 4:01 Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily
16. januára 2026 o 12:51 Čas čítania 0:34 Energopomoc pre slovenské domácnosti: Štát vysvetlil, ako pri udeľovaní postupuje Energopomoc pre slovenské domácnosti: Štát vysvetlil, ako pri udeľovaní postupuje
15. januára 2026 o 8:21 Čas čítania 0:15 Výška adresnej energopomoci nie je rovnaká pre všetkých. Rozhodujú tieto kritériá Výška adresnej energopomoci nie je rovnaká pre všetkých. Rozhodujú tieto kritériá
radiator kúrenie
Zdroj: Wikimedia/ri
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 15:19
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
1
včera o 08:09
Narodil si sa po roku 1981? Na dôchodku ťa môže čakať nepríjemné prekvapenie
Narodil si sa po roku 1981? Na dôchodku ťa môže čakať nepríjemné prekvapenie
dnes o 08:12
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
1
včera o 06:55
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
pred 3 hodinami
Meteorológovia varujú: Polárny vír sa môže rozpadnúť, hrozia silné mrazy
Meteorológovia varujú: Polárny vír sa môže rozpadnúť, hrozia silné mrazy
1
včera o 06:55
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
včera o 15:19
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
1
včera o 08:09
Narodil si sa po roku 1981? Na dôchodku ťa môže čakať nepríjemné prekvapenie
Narodil si sa po roku 1981? Na dôchodku ťa môže čakať nepríjemné prekvapenie
včera o 08:48
Súd zakázal Borárosovi priblížiť sa k Jákliovej. Po jej smrti sa objavujú nové informácie a správy z telefónu
Súd zakázal Borárosovi priblížiť sa k Jákliovej. Po jej smrti sa objavujú nové informácie a správy z telefónu
včera o 13:20
Zrážky zo mzdy v roku 2026: Aké sumy môže zamestnávateľ strhnúť a čo vám musí zostať
Zrážky zo mzdy v roku 2026: Aké sumy môže zamestnávateľ strhnúť a čo vám musí zostať
20. 1. 2026 6:31
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
2
19. 1. 2026 16:49
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
1
včera o 06:55
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
pred 2 dňami
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
2
20. 1. 2026 18:05
Dôchodkyňu z Humenného obrali o viac ako 231 000 eur. Nalákali ju na lacný trik
Dôchodkyňu z Humenného obrali o viac ako 231 000 eur. Nalákali ju na lacný trik
Lifestyle news
Natalie Portman kritizuje Oscary za ignorovanie ženských nominácií: „Stále máme pred sebou veľa práce“
pred 47 minútami
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
pred hodinou
VIDEO: Do kín mieri apokalyptická sci-fi komédia od scenáristu Jurského parku. Zažiari v nej aj hviezda zo Stranger Things
pred 2 hodinami
Muž predstieral, že je pilot. Vďaka falošnému preukazu získal stovky bezplatných letov
pred 3 hodinami
Chodili mu vyhrážky smrťou. Napriek tomu by režisér nového Silent Hill rád zfilmoval ďalšiu hru
pred 3 hodinami
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
dnes o 09:08
James Bond by mohol omladnúť. Jacob Elordi má rokovať s filmármi o ikonickej úlohe agenta 007
včera o 18:27
VIDEO: Americký horolezec Alex Honnold bez lana a istenia zdolal mrakodrap Taipei 101. Ide o jednu z najvyšších budov sveta
včera o 10:26
Slovensko Všetko
Polícia vyvrátila dohady: Tragédiu, pri ktorej zomrela Monika Jákliová, vyšetruje ako dopravnú nehodu
pred 37 minútami
Polícia vyvrátila dohady: Tragédiu, pri ktorej zomrela Monika Jákliová, vyšetruje ako dopravnú nehodu
Doteraz nebolo zistené žiadne protiprávne konanie inej osoby.
Snúbenec Moniky Jakliovej prehovoril po tragickej nehode: Odmieta násilie aj šírené obvinenia
pred hodinou
Snúbenec Moniky Jakliovej prehovoril po tragickej nehode: Odmieta násilie aj šírené obvinenia
Štát predáva nehnuteľnosť za výhodnú cenu. Rodinný dom na strednom Slovensku ponúka za vyše 50-tisíc eur
pred 2 hodinami
Štát predáva nehnuteľnosť za výhodnú cenu. Rodinný dom na strednom Slovensku ponúka za vyše 50-tisíc eur
Bombic obžalovaný z extrémizmu sa postavil pred súd. Podporili ho verejne známe osoby
dnes o 10:23
Bombic obžalovaný z extrémizmu sa postavil pred súd. Podporili ho verejne známe osoby
Meteorológovia varujú: Polárny vír sa môže rozpadnúť, hrozia silné mrazy
pred 3 hodinami
Meteorológovia varujú: Polárny vír sa môže rozpadnúť, hrozia silné mrazy
REBRÍČEK: Toto sú v roku 2026 najsilnejšie armády sveta. Slovensko si polepšilo, Británia naopak klesla
dnes o 09:26
REBRÍČEK: Toto sú v roku 2026 najsilnejšie armády sveta. Slovensko si polepšilo, Británia naopak klesla
Zahraničie Všetko
Historický jackpot má majiteľa. Američan sa vzdal miliárd výmenou za okamžité peniaze
dnes o 06:30
Historický jackpot má majiteľa. Američan sa vzdal miliárd výmenou za okamžité peniaze
včera o 14:00
Tragická vražda v Česku: Mladík zomrel po poleptaní hlavy, krku a dýchacích ciest, polícia obvinila súrodencov
pred 3 dňami
Kolegovia z práce vyhrali v lotérii milión dolárov. Deliť sa o ňu bude 29 ľudí
Slovensko Všetko
Polícia vyvrátila dohady: Tragédiu, pri ktorej zomrela Monika Jákliová, vyšetruje ako dopravnú nehodu
pred 37 minútami
Polícia vyvrátila dohady: Tragédiu, pri ktorej zomrela Monika Jákliová, vyšetruje ako dopravnú nehodu
pred hodinou
Snúbenec Moniky Jakliovej prehovoril po tragickej nehode: Odmieta násilie aj šírené obvinenia
dnes o 09:30
Kto má nárok na adresnú energopomoc a kto nie? Prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie
Ekonomika Všetko
Koľko percent z daní môžeš darovať rodičom? Vieme, aké podmienky musíš splniť, aby si rozdal až 7 percent
20. 1. 2026 10:19
Koľko percent z daní môžeš darovať rodičom? Vieme, aké podmienky musíš splniť, aby si rozdal až 7 percent
dnes o 08:41
Výrobca z Tatier čelí konkurzu po rokoch strát. Firma dnes funguje už len s poslednými zamestnancami
pred 2 dňami
Veľká športová televízia skrachovala. Mali licenciu na Premier League či NHL

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Kto má nárok na adresnú energopomoc a kto nie? Prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie
dnes o 09:30
Kto má nárok na adresnú energopomoc a kto nie? Prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie
Štát ju priznáva automaticky podľa príjmov, počtu členov domácnosti a trvalého pobytu – bez žiadostí a dokladov.
Zrážky zo mzdy v roku 2026: Aké sumy môže zamestnávateľ strhnúť a čo vám musí zostať
včera o 13:20
Zrážky zo mzdy v roku 2026: Aké sumy môže zamestnávateľ strhnúť a čo vám musí zostať
Zásah USA v Grónsku by mohol rozbiť NATO. Experti tvrdia, že Slovensko by do novej aliancie pozvánku asi nedostalo
pred 4 dňami
Zásah USA v Grónsku by mohol rozbiť NATO. Experti tvrdia, že Slovensko by do novej aliancie pozvánku asi nedostalo
Slovákov čaká ďalšia vlna konsolidácie, varuje odborník. Už je známe, kto pocíti šetrenie najviac a kedy sa situácia môže zlepšiť
20. 1. 2026 14:15
Slovákov čaká ďalšia vlna konsolidácie, varuje odborník. Už je známe, kto pocíti šetrenie najviac a kedy sa situácia môže zlepšiť
„Tlak na Grónsko by bol najväčšou strategickou katastrofou USA,“ varuje odborník. Prečo Trump riskuje príliš veľa
13. 1. 2026 13:30
„Tlak na Grónsko by bol najväčšou strategickou katastrofou USA,“ varuje odborník. Prečo Trump riskuje príliš veľa
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia