Štát ju priznáva automaticky podľa príjmov, počtu členov domácnosti a trvalého pobytu – bez žiadostí a dokladov.
Adresná energopomoc má pomôcť domácnostiam, ktoré nezvládajú rastúce náklady na energie. Na rozdiel od plošných opatrení ju štát priznáva cielene – podľa príjmov, počtu členov domácnosti a trvalého pobytu. Posudzovanie prebieha automaticky na základe údajov zo štátnych registrov, nie je potrebné podávať žiadosť či dokladovať príjmy. V praxi však systém prináša aj množstvo otázok, najmä pri viacerých nehnuteľnostiach, prenájmoch či rozdieloch medzi trvalým pobytom a miestom, kde ľudia reálne bývajú, informuje web energopomoc.sk.
- Ako štát posudzuje nárok na adresnú energopomoc a čo znamená „bonita domácnosti“.
- Kto všetko sa počíta do energetickej domácnosti a prečo rozhoduje trvalý pobyt.
- Ako sa pomoc vypláca, zľavou na faktúre alebo formou energopoukážky.
- V akých prípadoch platí energopomoc aj na chatu, garáž či druhý byt.
- Čo robiť, ak pomoc neprišla alebo ju priznali len na časť nehnuteľností.
- Ako si na okresnom úrade overiť rozhodnutie štátu pomocou kvalifikovanej informácie.
Kto tvorí energetickú domácnosť
Energetickú domácnosť tvoria všetci ľudia, ktorí majú na jednej adrese nahlásený trvalý pobyt. Systém započíta ich príjmy do hodnotenia tzv. bonity domácnosti, teda do posúdenia, či si domácnosť dokáže dlhodobo platiť energie. Nezáleží pritom na tom, či sa tieto osoby na adrese skutočne zdržiavajú.
Ako štát ráta bonitu domácnosti
Bonitu ovplyvňuje najmä počet členov domácnosti a ich príjmy. Systém používa aj ekvivalenčné koeficienty podľa škály OECD, za prvého dospelého člena ráta koeficient 1, za každého ďalšieho člena nad 14 rokov koeficient 0,7 a za dieťa do 14 rokov koeficient 0,5. V praxi to znamená, že pri väčšej domácnosti štát príjmy „prepočíta“ aj podľa počtu členov, nie iba ako jednoduchý súčet.
Ako zistíš, či máš nárok na energopomoc
Štát domácnosť o priznaní energopomoci informuje oficiálnym oznámením. Zároveň si každý môže stav overiť cez call centrum, na webe energopomoc.sk alebo osobne na okresnom úrade. Občan pritom nemusí podávať žiadosť.
Kto dostane pomoc pri elektrine
Pri elektrine pomoc dostane ten, kto odoberá elektrinu v domácnosti, kde má trvalý pobyt a zároveň má odberné miesto na rovnakej adrese. Samozrejme, domácnosť musí spĺňať podmienky, ktoré určí nariadenie vlády.
Štát ti pomoc započíta automaticky cez zálohové a zúčtovacie faktúry za elektrinu. Človek teda nemusí chodiť na úrad ani posielať žiadosť.
Čo je EIC kód a kde ho nájdeš
Ak si chceš nárok overiť cez formulár, budeš potrebovať EIC kód. Ide o 16-miestny identifikátor, ktorý jednoznačne označuje tvoje odberné miesto elektriny. Nájdeš ho na faktúre (zvyčajne v časti s technickými údajmi), prípadne aj v zmluve alebo v zákazníckej zóne dodávateľa.
Kto má nárok na pomoc pri plyne
Pri plyne platí rovnaký princíp, pomoc dostane odberateľ plynu v domácnosti, kde sa zhoduje trvalý pobyt a adresa odberného miesta, ak spĺňa podmienky podľa nariadenia vlády.
Aj tu pomoc uvidíš priamo v zálohových a zúčtovacích faktúrach za plyn. Štát ti ju započíta automaticky.
Čo je POD kód a kde ho nájdeš
Pri plyne ti formulár vypýta POD kód. POD je jednoznačný identifikátor odberného miesta plynu. Má 20 znakov a vyzerá napríklad ako SKSPPDIS + 12-miestne číslo. POD kód nájdeš na faktúre, často aj v zmluve alebo v zákazníckej zóne dodávateľa.
Kto dostane energopoukážku za teplo
Ak domácnosť odoberá teplo cez centrálne zásobovanie teplom (CZT) v bytovej budove a spĺňa podmienky energopomoci, štát pošle pomoc formou energopoukážky. Pri teple však výška pomoci závisí aj od toho, kto vám dodáva teplo a teplú vodu a akú cenu má schválenú ÚRSO na rok 2026. Štát hodnotu poukážky určí podľa dodaného tepla na odberné miesto (bytový dom) a podľa ceny v danej lokalite.
Domácnosť dostane list s energopoukážkou v dvoch etapách, a to v januári 2026 a v júli 2026.
Kto môže prevziať energopoukážku a ako dlho platí
Energopoukážku môže prevziať adresát uvedený na poukaze alebo oprávnená osoba: manžel/manželka, opatrovník, rodič za maloletého, osoba bývajúca v tom istom byte či dome (ak nie je vylúčená), alebo splnomocnenec. Poukážka platí 45 dní a vyplatia ju na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty.
Ak si nárok overuješ cez formulár pri teple, zadáš mesto, ulicu a súpisné číslo bytového domu napojeného na CZT. Domy s vlastnou kotolňou vo formulári nenájdeš.
Trvalý pobyt verzus miesto, kde bývaš
Pri posudzovaní nároku zohráva rozhodujúcu úlohu trvalý pobyt. Ak štát prizná energopomoc na adrese trvalého pobytu, môže ju rozšíriť aj na ďalšie odberné miesto, ktoré má občan prihlásené na seba, ak v danej nehnuteľnosti nemá trvalý pobyt iná osoba.
Prenajímaný byt bez trvalého pobytu
Ak rodičia prepíšu byt na dieťa a byt prenajímajú bez prihláseného trvalého pobytu nájomníkov, štát prizná energopomoc len vtedy, ak dieťa spĺňa podmienky na adrese svojho trvalého pobytu a má na seba prihlásené odberné miesto.
Viac odberných miest a vlastníctvo nehnuteľností
Ak štát prizná energopomoc na adrese trvalého pobytu, automaticky ju rozšíri aj na ďalšie odberné miesta občana, napríklad na chatu či garáž, pokiaľ tam nemá trvalý pobyt iná osoba. Ak pomoc na niektoré odberné miesto nepríde, občan môže situáciu preveriť na okresnom úrade alebo podať námietku.
Zmena dodávateľa, sťahovanie a novostavby
Zmena dodávateľa energie nemá vplyv na nárok na energopomoc. Ak sa občan presťahuje na adresu, kde štát pomoc priznal v minulosti, pomoc pokračuje až do ďalšieho prehodnotenia. Pri novostavbách alebo nových odberných miestach štát nárok posúdi pri ďalšom automatickom vyhodnotení.
Kúrenie tuhým palivom, dane a exekúcia
Štát poskytuje adresnú energopomoc len domácnostiam s odberom elektriny, plynu alebo tepla z CZT. Domácnosti, ktoré kúria výlučne tuhým palivom, nárok nemajú. Pomoc nepodlieha dani z príjmu a exekútor ju nemôže postihnúť.
Čo robiť, ak pomoc neprišla
Ak domácnosť energopomoc nedostane, môže si na okresnom úrade vyžiadať tzv. kvalifikovanú informáciu. Úrad takto vysvetlí, ako štát posúdil bonitu domácnosti a jej zloženie. Kvôli ochrane osobných údajov musia prísť osobne všetci dospelí členovia domácnosti alebo musia predložiť úradne overené splnomocnenia.