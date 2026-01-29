Martin stráca ďalší pilier svojho priemyslu.
Britská skupina DS Smith definitívne potvrdila, že zatvorí svoj martinský závod Turpak Obaly. O prácu tak príde približne 200 zamestnancov. Predseda odborovej organizácie Peter Gráf uviedol, že organizačné zmeny spojené s koncom výroby nadobudnú účinnosť 26. februára 2026, informuje portál MY.
Vedenie spoločnosti plánuje výrobu ukončovať postupne, pričom závod definitívne zatvorí koncom tohto roka. S tým súvisí aj hromadné prepúšťanie, ktoré zasiahne 189 zamestnancov. Prvé výpovede začne firma rozdávať už v marci. Odborári so zamestnávateľom momentálne stále rokujú o finálnej výške odstupného.
Zisk vystriedali miliónové straty
Hoci závod nadväzuje na viac ako 120-ročnú históriu slávnych Turčianskych papierní, v poslednom období zápasil s ekonomickými problémami. Firma za posledné roky zaznamenala zisk iba raz, a to v roku 2023. Počas pandémie spoločnosť dokonca prerobila viac ako 2 milióny eur.
Napriek tomu, že v roku 2024 tržby narástli o 45 % na takmer 60 miliónov eur, britská skupina prehodnocuje svoje slovenské aktivity. Rozhodla sa pre širšiu reštrukturalizáciu európskych závodov, čo znamená koniec martinskej výroby. Turiec tak v priebehu roka stráca už druhého kľúčového zamestnávateľa.
Situácia na martinskom pracovnom trhu zostáva napätá. O svoje prežitie stále bojuje aj známa tlačiareň Neografia. Tá sa momentálne pre platobnú neschopnosť nachádza v procese reštrukturalizácie a snaží sa zachrániť miesta pre zvyšných 250 zamestnancov.