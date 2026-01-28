Od januára musia poskytovatelia krypto služieb povinne identifikovať svojich klientov a nahlasovať ich transakcie finančnej správe.
Od 1. januára 2026 musia poskytovatelia služieb kryptoaktív povinne evidovať a uchovávať údaje o svojich používateľoch, ako aj o všetkých realizovaných transakciách a prevodoch. Štát chce týmito opatreniami zvýšiť transparentnosť, zefektívniť zdaňovanie príjmov z kryptomien a posilniť boj proti daňovým únikom, informuje finančná správa na sociálnej sieti.
Podľa nových predpisov musia poskytovatelia identifikovať každého klienta, overiť jeho totožnosť a zistiť jeho daňovú rezidenciu. Zároveň zhromažďujú detailné informácie o každej transakcii. Tieto povinnosti sa vzťahujú na nových, ale aj na existujúcich klientov.
Ak používateľ neposkytne požadované údaje ani po oficiálnej výzve, poskytovateľ mu musí obmedziť možnosť vykonávať transakcie, ktoré podliehajú oznamovaniu. Finančná správa očakáva prvé hlásenia (za rok 2026) najneskôr do 31. mája 2027.
Daňové orgány v rámci Európskej únie a ďalších spolupracujúcich krajín si budú tieto údaje vymieňať automaticky. Éra anonymity pri kryptoaktívach sa tak definitívne končí. Podrobné informácie zverejnila finančná správa na svojom portáli v časti „AVI - PFS“.