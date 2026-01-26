Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov, ktorý obsahuje viac ako 118-tisíc záznamov.
Sociálna poisťovňa 26. januára 2026 zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzajú sa v ňom fyzické a právnické osoby, ktoré mali splatnosť dlhu do 19. januára 2026 a neuhradili ho do 22. januára 2026.
Do zoznamu poisťovňa zaradila osoby s dlhom od 5 eur, zamestnávateľov, ktorí neodovzdali výkaz poistného a príspevkov, aj zahraničné SZČO, ktoré neoznámili výšku príjmov a výdavkov alebo zmeny v poistení.
Oproti predchádzajúcemu zoznamu poisťovňa vyradila tých, ktorí svoje dlhy zaplatili, doplnili chýbajúce údaje alebo upozornili pobočku na nezrovnalosti. Aktualizáciu databáz robí priebežne a klientom, ktorí sa v zozname ocitli omylom, sa ospravedlňuje. Dlžníci, ktorí svoje záväzky alebo povinnosti splnia do 29. januára 2026, sa už v ďalšom zozname, zverejnenom v 5. týždni 2026, neobjavia.
|Univerzitná nemocnica Bratislava
|147 100 785,52 €
|Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
|97 254 762,11 €
|Univerzitná nemocnica Martin
|66 505 869,32 €
|Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
|55 746 256,65 €
|Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
|48 907 969,56 €
|Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
|41 044 673,86 €
|Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
|39 890 995,03 €
|Fakultná nemocnica Trnava
|39 144 520,72 €
|Národný ústav detských chorôb
|38 954 000,97 €
|Fakultná nemocnica Nitra
|33 037 090,84 €