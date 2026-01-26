Hlavné témy
Lukáš Turčan
dnes 26. januára 2026 o 17:32
Čas čítania 0:50

Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty

Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty

Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov, ktorý obsahuje viac ako 118-tisíc záznamov.

Sociálna poisťovňa 26. januára 2026 zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzajú sa v ňom fyzické a právnické osoby, ktoré mali splatnosť dlhu do 19. januára 2026 a neuhradili ho do 22. januára 2026.

Do zoznamu poisťovňa zaradila osoby s dlhom od 5 eur, zamestnávateľov, ktorí neodovzdali výkaz poistného a príspevkov, aj zahraničné SZČO, ktoré neoznámili výšku príjmov a výdavkov alebo zmeny v poistení.

Oproti predchádzajúcemu zoznamu poisťovňa vyradila tých, ktorí svoje dlhy zaplatili, doplnili chýbajúce údaje alebo upozornili pobočku na nezrovnalosti. Aktualizáciu databáz robí priebežne a klientom, ktorí sa v zozname ocitli omylom, sa ospravedlňuje. Dlžníci, ktorí svoje záväzky alebo povinnosti splnia do 29. januára 2026, sa už v ďalšom zozname, zverejnenom v 5. týždni 2026, neobjavia.

Celý zoznam nájdeš tu:
Univerzitná nemocnica Bratislava 147 100 785,52 €
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 97 254 762,11 €
Univerzitná nemocnica Martin 66 505 869,32 €
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 55 746 256,65 €
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 48 907 969,56 €
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN 41 044 673,86 €
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 39 890 995,03 €
Fakultná nemocnica Trnava 39 144 520,72 €
Národný ústav detských chorôb 38 954 000,97 €
Fakultná nemocnica Nitra 33 037 090,84 €
26. januára 2026 o 11:41 Čas čítania 0:43 EÚ schválila zákaz dovozu ruského plynu od roku 2027. Slovensko a Maďarsko hlasovalo proti EÚ schválila zákaz dovozu ruského plynu od roku 2027. Slovensko a Maďarsko hlasovalo proti
26. januára 2026 o 12:26 Čas čítania 0:22 Štát predáva nehnuteľnosť za výhodnú cenu. Rodinný dom na strednom Slovensku ponúka za vyše 50-tisíc eur Štát predáva nehnuteľnosť za výhodnú cenu. Rodinný dom na strednom Slovensku ponúka za vyše 50-tisíc eur
26. januára 2026 o 9:30 Čas čítania 4:02 Kto má nárok na adresnú energopomoc a kto nie? Prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie Kto má nárok na adresnú energopomoc a kto nie? Prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie
Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa
dnes o 11:04
