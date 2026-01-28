Starosta odhalil podvod až po tom, čo zamestnankyňa neprišla do práce, pričom polícia už voči nej začala trestné stíhanie za zločin krádeže.
Ekonómka obce Hrnčiarska Ves v Poltárskom okrese ukradla z obecnej kasy približne 360 000 eur. Polícia už v tomto prípade začala trestné stíhanie pre zločin krádeže. O detailoch informovala Nikola Žabková, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici. Podľa polície 40-ročná žena odčerpávala peniaze v období od novembra 2024 do januára tohto roka.
Starosta obce Ján Melicher spresnil, že ekonómka opakovane posielala obecné financie na svoj súkromný účet. Volila menšie sumy, aby nevzbudila podozrenie. Keďže mala ako jediná prístup k internetbankingu, podvod dlho nikto neodhalil. Starosta si krádež všimol až v momente, keď zamestnankyňa bez oznámenia neprišla do práce a vypla si telefón.
Žena už dostala okamžitú výpoveď. Na obecnom úrade pracovala štvrtý rok. Starosta Melicher neskrýva rozhorčenie, pretože obec s 950 obyvateľmi si tieto peniaze šetrila na plánovanú výstavbu domu smútku.