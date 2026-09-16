Slovenská politická scéna dostáva ďalšieho hráča.
Na slovenskej politickej scéne vzniká nová strana Ľudskosť a Prosperita. Stoja za ňou Boris Zala, Daniel Rabina a Stanislav Mičev, ktorí od stredy spúšťajú zber podpisov potrebných na jej registráciu. Informovali o tom v stredu na tlačovej konferencii v Bratislave s tým, že pre slovenských občanov chcú ponúknuť novú víziu, ktorá by zvrátila doterajší nepriaznivý trend vo vývoji životnej úrovne, v zhoršovaní podnikateľského prostredia a postavenia Slovenska v Európskej únii.
„Slovensko, hlavne jeho politika, je úplne presiaknutá rôznym osočovaním, kydaním, nenávisťou. Je potrebné to skončiť alebo sa pokúsiť to aspoň skončiť. November 1989 nám priniesol slobodu, o tom v podstate nepochybuje skoro nikto. Čím ju však napĺňame, to je tá otázka, ktorá pred nami stojí,“ podotkol Zala.
Ozrejmil, že strana Ľudskosť a Prosperita nemá žiadnu vyhranenú politickú orientáciu. Rozhodli sa, že budú skôr hovoriť o konkrétnych hodnotách. Slovenskú spoločnosť chcú poľudštiť ako celok vo všetkých humanitných otázkach, od sociálnych až po správu štátu.
Zala spresnil, že konkurenciou chcú byť všetkým politickým stranám, voličom chcú poskytnúť perspektívu a budú radi, keď sa pre nich rozhodne volič z ktoréhokoľvek politického spektra. „Urobíme všetko pre to, aby sa Igor Matovič a Robert Fico ocitli v opozícii,“ dodal Zala.
Priority projektu
Novovznikajúci subjekt stavia na troch pilieroch. Ľudskosť pre nich znamená zdravotníctvo, školy a sociálnu starostlivosť, ktoré sa pozerajú na potreby človeka, pacienta, žiaka a sociálne slabšieho, nie na štatistiku. Prosperita podľa nich predpokladá excelentný štát ako partnera občana, zásahy do ekonomiky v prospech podnikateľa aj zamestnanca.
Zdôrazňujú, že prosperita si vyžaduje ekonomiku postavenú na vedomostiach, nie na známostiach. Slovenskosť pre nich znamená suverenitu založenú na pokrokovej národnej tradícii, ukotvení v Európskej únii a spravodlivosť medzi regiónmi Slovenska.
Rabina vysvetlil, že prosperita pre nich nie je iba hrubým domácim produktom, ale dobrá a férová mzda za poctivo odvedenú prácu. Podľa Mičeva chcú v subjekte jasne odmietnuť všetky prejavy extrémizmu a fašizmu na Slovensku a legalizáciu politických strán, ktoré sa k týmto tendenciám hlásia.