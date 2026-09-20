Potrubie síce okamžite odpojili a prepláchli, no voda z kohútikov zostáva aj naďalej nepitná.
Znečistenie vody v Michalovciach spôsobilo neoprávnené pripojenie cudzieho zdroja. Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) o tom informovala na sociálnej sieti po tom, čo v spolupráci s okresným úradom ešte v závere pracovného týždňa vykonali kontrolu vodovodných prípojok na Farskej ulici, Kostolnom námestí a Ulici grófa Antala Sztárayho. Zdroj znečistenia, ktoré spôsobilo, že voda z verejného vodovodu nebola dočasne vhodnou na pitie, sa tak podarilo lokalizovať.
„Príčinou bolo neoprávnené prepojenie vodovodnej prípojky s vlastným zdrojom vody. Toto prepojenie bolo okamžite odstránené a prípojka uzatvorená. Následne boli vykonané technické opatrenia na výmenu vody vo vodovodnom potrubí,“ uviedla VVS.
Voda z verejného vodovodu v uvedenej lokalite však zatiaľ stále nie je vhodná na pitie ani varenie. Náhradné zásobovanie pitnou vodou tak zabezpečuje cisternové vozidlo.
„Situáciu naďalej monitorujeme a kontrolujeme kvalitu pitnej vody. Štandardné zásobovanie bude obnovené až po potvrdení vyhovujúcich výsledkov kontrolných vzoriek. O obnovení budú odberatelia bezodkladne informovaní,“ dodáva VVS.
Spoločnosť ešte vo štvrtok (17. 9.) informovala, že v odobratých vzorkách zistili prekročenie maximálnych limitných hodnôt mangánu a železa. To spôsobilo, že sa voda stala dočasne nevhodná na pitie a varenie.