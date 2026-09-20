Zároveň zdôraznil, že za jeho vlády slovenskí vojaci bojovať proti Rusku nepôjdu, a vyzval na okamžité otvorenie mierových rokovaní.
Slovenský premiér Robert Fico v sobotu zverejnenom videu na sociálnych sieťach vyhlásil, že snaha Západu zničiť či pokoriť Rusko cez plnú podporu ukrajinskej armády sa skončila neúspechom. Podľa jeho slov sa niektorí západní politici z dôvodu tejto zlyhanej stratégie snažia vyvolať priamy konflikt medzi Alianciou a Ruskom.
Predseda vlády zdôraznil, že prebiehajúci konflikt na Ukrajine nie je slovenskou vojnou a odmieta, aby bolo Slovensko zaťahované do rizík v mene cudzích národnoštátnych záujmov. Ubezpečil, že pod žiadnou zámienkou nepošle slovenských vojakov bojovať za hranice proti Rusku či inému štátu.
Výklady Článku 5
Fico sa vo svojom prejave pristavil aj pri kolektívnej obrane NATO. Pripomenul, že Článok 5 základnej zmluvy NATO dáva členským krajinám pri napadnutí široké možnosti reakcie, pričom odmietol to, čo nazýva „falošnou solidaritou“. Podľa premiéra je ruská armáda stabilne zakopaná v hĺbke ukrajinského územia a neexistuje medzinárodná sila, ktorá by ju prinútila stiahnuť sa.
Fico zopakoval, že Rusko sa v konvenčnej vojne nedá poraziť a prípadné použitie jadrových zbraní by malo katastrofálne následky pre celý svet. Zopakoval tiež názor, že Ukrajina spravila v apríli 2022 chybu, keď po tlaku zo Západu nepodpísala pripravenú mierovú dohodu, a opätovne vyzval na okamžité zastavenie bojov a začiatok rokovaní.
EÚ je podľa Fica nerešpektovaný hráč
Premiér vo videu adresoval tvrdú kritiku aj smerom k Európskej únii. Označil ju za nerešpektovaného medzinárodného aktéra, ktorý nedokáže čeliť vlastným problémom, ako je ropná či plynová kríza. Slovensko je podľa neho ako malá a exportne orientovaná ekonomika obetným baránkom veľkej globálnej politiky.
Fico vyjadril obavy z rastúcich cien pohonných hmôt aj vývoja situácie s plynom na konci roka. Deklaroval však, že Slovensko bude v rámci EÚ aj NATO presadzovať suverénnu zahraničnú politiku so zamierením na rozvoj spolupráce v rámci V4, pričom jeho hlavnou prioritou bude mier.
Pellegrini: Treba vážiť slová
Pri vyjadreniach týkajúcich sa článku 5 Severoatlantickej zmluvy (NATO) treba veľmi vážiť slová. Myslí si to prezident SR Peter Pellegrini. Vyjadrenie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) k tejto téme sa snaží vnímať ako apel, aby sme nejakými aktivitami nedráždili Rusko, aby nedošlo k ataku na nejakého aliančného partnera a aby sme v rámci článku 5 NATO nemuseli vyslať vojakov. Inú interpretáciu nepripúšťa a inú by aj odmietol.
Zároveň poukázal na to, že ako člen NATO máme práva a povinnosti a nemôžeme vysielať signál, že SR sa v prípade konfliktu bude držať bokom. Vyplýva to z vyjadrenia hlavy štátu v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 televízie Joj 24.