Okolnosti pádu nateraz nie sú známe.
Pri nehode rogala medzi mestom Vrbové a časťou Prašníka - Grnčou v okrese Piešťany zahynul 68-ročný muž. TASR to potvrdila hovorkyňa Operačného strediska (OS) záchrannej zdravotnej služby (ZZS) SR Petra Klimešová. Rogalo malo spadnúť za doposiaľ nejasných okolností.
Ako informovala TV JOJ, medzi Vrbovým a Grnčou si okoloidúci všimli opustené rogalo v poli, v ktorom našli muža bez známok života. „Na miesto sme vyslali ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci, lekár však, žiaľ, musel konštatovať úmrtie u 68-ročného muža,“ ozrejmila Klimešová.
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