MHD v Bratislave brutálne zdražela: V raste cien patríme k európskym rekordérom, celé Slovensko v rebríčku prepadlo
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Daniel Zbudila
včera 19. septembra 2026 o 19:50
Čas čítania 1:10

MHD v Bratislave brutálne zdražela: V raste cien patríme k európskym rekordérom, celé Slovensko v rebríčku prepadlo

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MHD v Bratislave brutálne zdražela: V raste cien patríme k európskym rekordérom, celé Slovensko v rebríčku prepadlo
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Bratislavská verejná doprava patrí k tým, ktoré v Európe za posledné tri roky najviac zdraželi.

Cestovanie MHD v Bratislave je výrazne drahšie ako pred pár rokmi. Ako ukázala aktuálna analýza organizácie Greenpeace, ktorá mapovala cenovú dostupnosť dopravy v 30 európskych štátoch a ich metropolách, Bratislava zaznamenala masívny skok v cenách.

Ročný predplatný lístok tu od roku 2023 zdražel o 32,2 percenta – z pôvodných 199 eur vyskočil až na súčasných 263 eur. Ide o štvrtý najradikálnejší nárast v celej Európe a vôbec najväčšie zdraženie spomedzi hlavných miest v regióne strednej a východnej Európy.

Bratislava v top 10, Slovensko na chvoste

Napriek prudkému zdražovaniu sa Bratislava v celkovom hodnotení udržala na 10. mieste, hoci v porovnaní s rokom 2023 klesla o päť pozícií. Organizácia pri hodnotení nezohľadňovala iba samotné ceny, ale aj to, aká je dostupnosť lístkov, aké sú zľavy pre rôzne sociálne skupiny či aká je výška DPH. Oveľa smutnejší pohľad je však na celoslovenské výsledky.

Slovensko obsadilo nelichotivú 24. priečku z 30 možných. Predbehlo nás nielen Poľsko, ale s výrazným náskokom aj Česko a Maďarsko. Najlepšie podmienky pre cestujúcich ponúkajú Luxembursko, Malta a Slovinsko. Naopak, najhlbšie do vrecka musia siahnuť obyvatelia Londýna, kde stojí mesačný lístok astronomických 162 eur. Za ním nasledujú Amsterdam (107 eur) a Paríž (77 eur).

Greenpeace volá po klimatických lístkoch

Kým na Slovensku išli ceny nahor, viaceré európske metropoly ukázali presne opačný trend. Dlhodobé lístky od roku 2023 zlacneli napríklad v Dubline (o takmer 43 %), v Osle, Berne či v susednej Budapešti. Hovorkyňa Greenpeace Slovensko Miroslava Ábelová upozorňuje, že v čase rastúcich životných nákladov a globálnych kríz zostáva Európa mimoriadne zraniteľná voči výkyvom cien fosílnych palív.

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Vlády by podľa nej mali pracovať na tom, aby bola ekologickejšia železničná a hromadná doprava dostupnejšia. Ekológovia preto dlhodobo tlačia na zavedenie takzvaných klimatických lístkov, ktoré by boli cenovo prijateľné a platili by naprieč celou krajinou, ideálne aj za jej hranicami.

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