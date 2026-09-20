Najväčšou záťažou pre štátnu kasu naďalej zostávajú dôchodky a zadlžené zdravotníctvo.
Slovenské verejné financie sa zmietajú vo vážnych ťažkostiach a doterajšie vládne škrty neprinášajú sľubované ovocie. Hoci štát spustil už tri po sebe idúce konsolidačné balíky, dlh krajiny naďalej rastie. Z najnovšej správy Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR za prvý polrok 2026 jasne vyplýva, že ozdravné kroky nenaštartovali ekonomiku a neznížili zadlženie.
Môže za to okrem iného globálna neistota, vojnové konflikty na Ukrajine a Blízkom východe či pokles súkromných investícií. Podľa analytikov by mohol celkový hrubý dlh štátu do konca roka dosiahnuť 63,7 percenta HDP, čo predstavuje zhruba 92 miliárd eur. V prepočte to znamená hrozivú štatistiku – každý jeden občan Slovenska nesie virtuálny dlh vo výške približne 16 700 eur.
Miliardy zhltnú len úroky a dôchodky
Šéf kontrolórov Ľubomír Andrassy prízvukuje, že všetky štátne podlžnosti v konečnom dôsledku zaplatia bežní ľudia prostredníctvom daní a odvodov. Alarmujúci je najmä fakt, že len za prvý polrok 2026 zaplatil štát za obsluhu tohto dlhu (teda na úrokoch) vyše 1,4 miliardy eur, čo predstavuje medziročný skok o 400 miliónov.
Úrad zároveň kritizuje, že chýbajú skutočné systémové zmeny v najdrahších rezortoch. Obrovskou záťažou je dôchodkový systém, keďže Sociálna poisťovňa vyplatila len za šesť mesiacov na penziách vyše 6,1 miliardy eur. Na druhej strane, miernym pozitívom je nárast štátnych príjmov o 6,8 percenta, ktorý potiahol najmä lepší výber DPH a rastúce mzdy.
Čierna diera v zdravotníctve a kšefty s dlhmi
Ďalším obrovským problémom je podľa NKÚ zdravotníctvo. Celkové záväzky tohto sektora dosiahli astronomických 2,4 miliardy eur, pričom dlhy samotných štátnych nemocníc tvoria 1,4 miliardy. Kontrolóri narazili na absurdnú situáciu – štát momentálne nemá k dispozícii presné dáta o hospodárení vlastných nemocníc, pretože ministerstvo menilo systém zberu informácií.
Za obrovské riziko považuje úrad aj fakt, že dlhy nemocníc sa postupne odpredávajú súkromným spoločnostiam zameraným na správu pohľadávok. Tento postup podľa NKÚ odhaľuje obrovské trhliny vo finančnom riadení sektora, do ktorého tečú miliardy eur. Okrem toho kontrolóri varujú pred nedostatočným vyhodnocovaním nových opatrení (napríklad transakčnej dane), ako aj pred hrozbou rastúcich cien energií a pohonných látok.