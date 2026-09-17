Polícia zatiaľ nemá k dispozícii jej presný popis a so žiadosťou o pomoc sa obracia na verejnosť.
Kriminálna polícia v Trnave vyšetruje rozsiahly prípad finančnej kriminality a s prosbou o spoluprácu sa obracia priamo na občanov. Vyšetrovatelia vyhlásili pátranie po Timei Andrássyovej, ktorá je v prípade hlavnou podozrivou. Podľa aktuálnych dôkazov, ktorú majú policajti k dispozícii, mala hľadaná žena spreneveriť obrovskú finančnú hotovosť vo výške viac ako 260-tisíc eur.
Polícia zatiaľ nepozná jej popis
Pátranie po podozrivej aktuálne sťažuje fakt, že vyšetrovatelia nemajú k dispozícii jej bližší popis a rovnako tak nie je známe ani to, v akom oblečení by sa mohla v súčasnosti pohybovať. Trnavskí kriminalisti preto vyzývajú každého, kto by o hľadanej žene vedel akékoľvek informácie, prípadne pozná miesto jej aktuálneho pobytu, aby to bezodkladne oznámil.
Verejnosť môže políciu kontaktovať telefonicky na známom bezplatnom čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo elektronicky formou súkromnej správy na oficiálnom facebookovom profile Polícia SR - Trnavský kraj.