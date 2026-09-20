Od budúceho roka navyše prichádza ďalšia veľká zmena v jazdách.
Získanie vodičského oprávnenia pre osobné automobily (skupina B) sa od septembra spája s novou podmienkou. Všetci uchádzači musia k svojej prihláške do autoškoly priložiť doklad preukazujúci ukončenie minimálne deviateho ročníka základnej školy. Stredoškolákom a vysokoškolákom postačí potvrdenie o návšteve školy, vysvedčenie zo strednej školy či univerzitný diplom, uvádza tnlive.sk.
Táto povinnosť sa vzťahuje výhradne na žiadateľov o skupinu B. Podľa zástupcov autoškôl si noví žiaci na toto pravidlo rýchlo zvykli a potrebné dokumenty poctivo odovzdávajú, pričom samotné autoškoly nemajú zo zákona povinnosť pravosť dokladov overovať.
Vysvedčenie ako motivácia k vzdelaniu
Hlavným zámerom legislatívnej zmeny bolo motivovať mladých ľudí zo zraniteľných skupín, aby dokončili aspoň povinnú školskú dochádzku. Dopravný psychológ Karol Kleinmann však upozorňuje, že samotné absolvovanie základnej školy z nikoho automaticky lepšieho ani bezpečnejšieho šoféra neurobí, čo potvrdzujú aj odborné výskumy.
Vodičov navyše čaká od septembra budúceho roka ďalšia zásadná novinka. Systém výučby sa sprísni – uchádzači budú musieť najskôr úspešne absolvovať teoretický test priamo na polícii a až po jeho zvládnutí ich inštruktori pustia k samotným praktickým jazdám v premávke.