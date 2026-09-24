Nafta na Slovensku atakuje hranicu 2 eur za liter: Vládne zastropovanie marží ceny na pumpách nezníži
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Daniel Zbudila
dnes 24. septembra 2026 o 18:35
Čas čítania 1:07

Nafta na Slovensku atakuje hranicu 2 eur za liter: Vládne zastropovanie marží ceny na pumpách nezníži

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Nafta na Slovensku atakuje hranicu 2 eur za liter: Vládne zastropovanie marží ceny na pumpách nezníži
Zdroj: Pixabay/Engin_Akyurt/na voľné použitie

Vláda od októbra zavádza zastropovanie marží pre predajcov, no vodiči výraznejšie zlacnenie nepocítia.

Priemerné ceny pohonných hmôt na Slovensku dosiahli ku koncu septembra svoje tohtoročné maximá. Benzín sa predáva v priemere za 1,853 eura za liter a nafta za 1,950 eura za liter, pričom na mnohých totemoch už cena nafty dosahuje 1,99 €/l. Od začiatku roka tak nafta zdražela o 44 centov (o 29 %) a benzín o 29 centov (o 19 %).

Pri 50-litrovej nádrži nafty si tak motoristi priplácajú približne 25 eur navyše. Zatiaľ čo pri benzíne patríme v porovnaní so susednými štátmi do stredu rebríčka, pri nafte sme napriek zdražovaniu stále najlacnejší v regióne (v Rakúsku stojí nafta až 2,238 €/l).

Vládne zastropovanie marží vodičom neuľaví

Slovenská vláda od 1. októbra zavádza opatrenie podľa českého vzoru – zastropovanie maloobchodných marží na 10 centov za liter benzínu aj nafty. Podľa analýzy organizácie Transport & Environment a dát inštitútu Finax však toto opatrenie reálne ceny na pumpách výrazne nezníži.

Zastropovanie totiž rieši len prípadné nadmerné marže predajcov, nie samotnú vysokú cenu surovinovej komodity na trhu. Očakávaný efekt neprinesú ani zľavy na vlakové a autobusové cestovné, keďže väčšina vodičov kvôli pohodliu či plynulosti dopravy spôsob prepravy nezmení.

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Hlavným dôvodom drahých palív zostáva nepokoj na svetových trhoch. Cena ropy Brent stúpla na približne 102 dolárov za barel v dôsledku pretrvávajúceho napätia okolo Hormuzského prielivu, vojny s Iránom a výpadkov v ruských rafinériách. Európska únia už za dovoz fosílnych palív zaplatila dodatočných 90 miliárd eur.

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Ekonóm Finaxu Patrik Kindl v tejto situácii upozorňuje, že najefektívnejším spôsobom, ako okamžite ušetriť, je úprava štýlu jazdy. Zníženie plynulej rýchlosti na diaľnici na približne 110 km/h dokáže znížiť spotrebu o 1 liter na 100 km, čo pri 50-litrovej nádrži predstavuje úsporu 10 až 15 eur.

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Náhľadový obrázok: TASR/DPA/Peter Kneffel
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Súvisiace témy:
Slovensko Ceny pohonných hmôt
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