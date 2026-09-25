V tesnom závese za nádormi nasledujú problémy s chrbticou, kĺbmi a duševné poruchy.
Onkologické ochorenia predstavujú pre zdravie a pracujúcu populáciu na Slovensku najväčšiu hrozbu. Hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr informoval o štatistikách za prvý polrok, z ktorých vyplýva, že z celkovo 8 890 novorozpoznaných invalidít bolo až 2 191 priznaných práve pre nádorové ochorenia, čo predstavuje 24,6 %, uvádza tnlive.sk.
Druhou najčastejšou diagnózou sa stali choroby svalovej, kostrovej sústavy a spojivového tkaniva s podielom 17,3 % (1 537 ľudí). Prvú trojicu uzatvárajú duševné poruchy a poruchy správania, ktoré stáli za 13,5 % prípadov (1 197 osôb).
Muži čelia problémom so srdcom, u žien výrazne dominujú nádory
Sociálna poisťovňa v sledovanom období priznala invalidný dôchodok 4 647 mužom a 4 243 ženám. Medzi pohlaviami sa však dôvody invalidity značne líšia. U žien tvoria nádorové ochorenia až 31,2 % všetkých prípadov, za ktorými nasledujú choroby pohybového ústrojenstva (19,8 %), duševné poruchy (15 %) a ochorenia nervového systému (7,8 %).
U mužov sú nádory rovnako na prvom mieste (17,7 %), avšak v tesnom závese za nimi stoja choroby obehovej sústavy (15,5 %), psychické poruchy (12,1 %) a problémy s pohybovým aparátom (9,3 %).
Priemerný invalidný dôchodok dosahuje takmer 600 eur
Pri tzv. plných invalidných dôchodkoch (pokles vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %), ktoré Sociálna poisťovňa priznala 2 648 klientom, tvoria onkologické diagnózy viac ako polovicu. Čiastočnú invaliditu priznali 6 242 ľuďom, pričom tu boli najčastejšou príčinou problémy s pohybovým aparátom.
Ku koncu augusta 2026 vyplácala Sociálna poisťovňa celkovo takmer 219-tisíc invalidných dôchodkov v priemernej výške 427,29 eura. Čiastočný invalidný dôchodok poberá 141 372 ľudí s priemernou sumou 334,02 eura, zatiaľ čo plný invalidný dôchodok poberá 77 298 poberateľov s priemernou mesačnou dávkou 597,52 eura.