Zákazku za viac ako 770-tisíc eur dostala bez verejnej súťaže firma prepojená na starostu s podporou Smeru.
Keď opozičné PS upozornilo na pochybnú rekonštrukciu oplotenia v areáli budovy Kukurica v Bratislave, kde má po novom sídliť Ministerstvo obrany SR, vzbudilo to obrovskú vlnu kritiky. Predseda PS Michal Šimečka a poslanec Tomáš Valášek označili zákazku za viac ako 770-tisíc eur za netransparentnú a predraženú.
Práce bez verejnej súťaže získala spoločnosť Irbis Slovakia, ktorú opozícia prepojila s Milošom Ščerbom, starostom obce Havranec, ktorý v komunálnych voľbách kandidoval s podporou Smeru-SD. Hodnota zákazky navyše zostala tesne pod hranicou 800-tisíc eur, čím sa rezort účelovo vyhol povinnosti vyhlásiť verejné obstarávanie.
Falošné tehly
Okrem podozrivého pozadia zákazky vyvolal úžas aj samotný technický postup. Robotníci pôvodný tehlový múr zakryli omietkou, do ktorej vytvorili plastický reliéf a namaľovali ho tak, aby tehly len napodobňoval. Šimečka tento postup nazval symbolom mrhania štátnymi peniazmi.
Minister obrany Robert Kaliňák vtedy obvinenia odrážal s tým, že ide o špeciálnu povrchovú úpravu a technologický postup, ktorý bude oplotenie účinne chrániť pred vandalmi a sprejermi, čo malo ospravedlniť vysoké náklady.
Netrvalo však dlho a ukázalo sa, že sľuby o špeciálnej ochrane neplatia. Dnes sa na predraženom oplotení s napodobeninou tehál vynímajú čerstvé grafiti. Sľubovaný anti-graffiti efekt tak v praxi úplne zlyhal a z drahého projektu zostala pre rezort len blamáž. Podnet na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý hnutie PS podalo na preverenie transparentnosti a hospodárnosti celej zákazky, tak v kontexte posprejovaného múru dostáva ešte silnejší rozmer.