Ruský vojenský vrtuľník Mi-8 prenikol do poľského vzdušného priestoru približne 300 metrov a zostal v ňom 42 sekúnd.
Ruský vojenský vrtuľník Mi-8 v stredu nakrátko narušil poľský vzdušný priestor severne od mesta Braniewo pri hraniciach s ruskou Kaliningradskou oblasťou. Do poľského vzdušného priestoru prenikol približne 300 metrov a zostal v ňom 42 sekúnd.
Vrtuľník letel z Kaliningradskej oblasti a jeho let zaznamenali radarové systémy poľských ozbrojených síl, ktoré následne vyslali stíhacie lietadlá. Pozemné sily a prostriedky protivzdušnej obrany zostali v stave pohotovosti.
„Charakter incidentu naznačuje, že Rusko opäť testuje pripravenosť našej protivzdušnej obrany,“ uviedlo operačné velenie na sieti X. Systémy protivzdušnej obrany Poľska podľa velenia nepretržite monitorujú situáciu a zostávajú v neustálej pripravenosti na zaistenie bezpečnosti poľského vzdušného priestoru.