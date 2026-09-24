Snaha ministerstva obrany o spochybnenie týchto postupov tak narazila na definitívne stanovisko.
Generálna prokuratúra (GP) preskúmala rozhodnutia polície a bratislavskej krajskej prokuratúry v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine. Podľa jej záverov boli správne a v súlade so zákonom. TASR o tom informovala hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová.
„Uznesenia orgánov činných v trestnom konaní a upovedomenie riaditeľa odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ktoré sú zverejnené v anonymizovanej podobe na webovom sídle Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, poskytujú jasné a zrozumiteľné odpovede na všetky právne a skutkové otázky významné pre posudzovanie veci z trestnoprávneho hľadiska,“ vyhlásila prokuratúra.
Rozhodnutia v prípadoch darovania stíhacích lietadiel MIG-29, odpaľovacích zariadení KUB a radarovej stanice KUB preskúmal riaditeľ odboru závažnej kriminality GP SR.
Všetky trestné stíhania boli definitívne zastavené
Preskúmal zákonnosť rozhodnutia policajného vyšetrovateľa o zastavení trestného stíhania z 31. októbra 2025 a rozhodnutia prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave z 26. januára 2026, ktorý zamietol sťažnosť oznamovateľa proti uzneseniu vyšetrovateľa.
Zastavením trestného stíhania alebo odmietnutím trestného oznámenia uzavreli prípady darovania stíhačiek MiG-29, protileteckého systému S-300 aj prípad vypovedania zmluvy s ruskou firmou zabezpečujúcou servis stíhačiek. Ministerstvo obrany začiatkom roka informovalo, že podá podnet na preskúmanie rozhodnutí. Krajská prokuratúra na prezentovaných záveroch trvala.