Koniec nevyžiadanej nahote a šikane na internete: Slovensko chystá tresty za cyberflashing aj doxing
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dnes 22. septembra 2026 o 18:30
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Koniec nevyžiadanej nahote a šikane na internete: Slovensko chystá tresty za cyberflashing aj doxing

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Slovenská republika, vlajka SR, Ministerstvo spravodlivosti Zdroj: FOTO TASR - JAROSLAV NOVÁK, CANVA
doxxing Zdroj: REFRESHER, CANVA, GEMINI
doxxing Zdroj: REFRESHER, CANVA, GEMINI
doxxing Zdroj: REFRESHER, CANVA, GEMINI
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Náhľadový obrázok: FOTO TASR - Jaroslav Novák, Canva
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