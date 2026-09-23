Téma sa začala šíriť sociálnymi sieťami po tom, čo Ján Mažgút v živom vysielaní spomenul jej presnú adresu.
Počas politickej diskusie TA3 sa dostali do konfliktu poslanci Ján Mažgút zo Smeru a Zuzana Mesterová z Progresívneho Slovenska. Spor sa pôvodne týkal fakturovania služieb Ivana Korčoka pre PS, neskôr však Mažgút v živom vysielaní spomenul presnú adresu bytu Mesterovej v bratislavskom Starom Meste.
Informácia o nehnuteľnosti sa následne začala šíriť na sociálnych sieťach spolu s otázkami, z čoho poslankyňa byt financovala.
Byt kúpila s manželom na hypotéku
Mesterová podľa Aktualít kúpila dvojizbový byt spolu s manželom v roku 2024. Nachádza sa v drahej lokalite Starého Mesta a jeho hodnota mohla podľa odhadu média presiahnuť 350-tisíc eur. Poslankyňa uviedla, že kúpu financovali hypotékou. Nehnuteľnosť aj úver má uvedené vo svojom majetkovom priznaní.
Aktuality zároveň poukazujú na rozdiel oproti prípadu Mažgúta. Jeho byt kúpila firma JM Communication, ktorej jediným klientom je Smer. Užívanie nehnuteľnosti Mažgút vo svojom majetkovom priznaní neuviedol a na podnet PS sa tým má zaoberať parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií.