Muža sa policajným zložkám podarilo v krátkom čase zadržať.
V bratislavskej Dúbravke riešia nepríjemný incident, ktorý vyvolal obrovské znepokojenie medzi rodičmi aj miestnymi obyvateľmi. V stredu sa v bezprostrednej blízkosti Základnej školy Beňovského pohyboval muž, ktorý sa dopúšťal nevhodného sexuálneho správania.
Podľa oficiálnych informácií z mestskej časti sa mal dotyčný pred školou na verejnosti oddávať onanii. Policajný zbor na podnet okamžite zareagoval a podozrivú osobu na mieste zadržal. Prípadom sa v súčasnosti intenzívne zaoberá polícia.
Posilnili hliadky
Na závažnú udalosť bleskovo zareagovala aj samotná samospráva. Starosta Dúbravky Martin Zaťovič bezprostredne po incidente kontaktoval vedenie štátnej aj mestskej polície s dôraznou žiadosťou o nekompromisné posilnenie bezpečnosti v danej lokalite.
Bezpečnostné zložky prisľúbili, že od štvrtka výrazne zvýšia počet preventívnych hliadok v celom okolí ZŠ Beňovského. Zvýšená prítomnosť policajtov má za cieľ dohlliadnuť na bezpečnosť detí a navrátiť pokoj medzi vystrašenú verejnosť.