Na Slovákov opäť útočia prefíkaní podvodníci.
Podvodníci na Slovensku skúšajú nové triky, ako z nepozorných ľudí vymámiť peniaze a citlivé údaje. Najnovšia vlna phishingových SMS správ zneužíva meno Západoslovenskej energetiky (ZSE). Útočníci rozposielajú na náhodné telefónne čísla výhražné textové správy, v ktorých príjemcov upozorňujú na fiktívny nedoplatok, upozorňuje denník Pravda.
V texte sa otvorkom vyhrážajú, že ak nezaplatené poplatky nebudú ihneď uhradené, spoločnosť pristúpi k nekompromisnému prerušeniu dodávky elektrickej energie. Správa zároveň obsahuje nebezpečný internetový odkaz.
SMS chodia aj na východ Slovenska
Na podvod upozornila čitateľka denníka Pravda, ktorej takáto výhražná správa prišla napriek tomu, že žije na východnom Slovensku, kde ZSE distribučné služby vôbec nezabezpečuje. Je tak zrejmé, že útočníci telefónne čísla generujú masovo a celkom náhodne. Ich cieľom je vyvolať paniku u čo najväčšieho počtu ľudí bez ohľadu na to, kto je ich reálnym dodávateľom energií, a prinútiť ich kliknúť na podozrivý odkaz so skratkou ZSE.
ZSE sa od správ dištancuje
Samotná energetická spoločnosť na hrozbu okamžite reagovala a pred narastajúcim podvodom dôrazne varuje. ZSE Energia vo svojom oficiálnom stanovisku vyhlásila, že nie je odosielateľom týchto správ a v danom prípade ide o jednoznačné zneužitie identity firmy prostredníctvom falošného profilu.
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