Na bratislavských súdoch sa dejú výrazné personálne zmeny.
Sudca Tomáš Hajduk, ktorý mal na stole ostro sledovanú kauzu elitných policajtov z NAKA, už nebude pôsobiť na Mestskom súde Bratislava I. Predseda krajského súdu Boris Tóth vydal rozhodnutie, podľa ktorého bude Hajduk s platnosťou od 1. novembra preložený na súd do Malaciek. Tento krok prichádza v čase, keď mestský súd v hlavnom meste opakovane bije na poplach, že mu chýbajú sudcovia na vybavovanie agendy, píše Denník N.
Sudcovská rada bola proti
Presun sa stretol s nevôľou priamo na pracovisku. Za Hajduka sa už v auguste postavila sudcovská rada Mestského súdu Bratislava I. Všetkých päť jej členov vtedy jednohlasne schválilo uznesenie, v ktorom preloženie svojho kolegu označili za absolútne neopodstatnené. Problémom však je byrokracia – keďže Hajduk pôsobí vo funkcii hosťujúceho sudcu, na jeho prevelenie na iné pracovisko nie je z legislatívneho hľadiska nutný oficiálny súhlas Súdnej rady.
Kritizoval procesné chyby vo vyšetrovaní čurillovcov
Tomáš Hajduk na seba výrazne upozornil vo februári tohto roka, keď odmietol prijať obžalobu na vyšetrovateľa Jána Čurillu a jeho kolegov. Svoje vtedajšie rozhodnutie zdôvodnil tým, že počas vyšetrovania prípadu sa udiali mimoriadne závažné procesné pochybenia, pre ktoré bolo nutné obžalobu odmietnuť a celú vec vrátiť späť do prípravného konania. O tomto konkrétnom kroku odvolací súd do dnešného dňa ešte definitívne nerozhodol.
V marci navyše Hajduk zamietol aj návrh na väzobné stíhanie Jána Čurillu a Pavla Ďurku. Dôvodom bolo zistenie, že prokurátor Michal Žeňuch podal tento návrh na nesprávny súd, čo neskôr potvrdil aj samotný krajský súd.