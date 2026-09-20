Hlava štátu v diskusnej relácii zároveň skritizovala prácu parlamentu a pozastavila sa nad krokmi generálneho prokurátora Maroša Žilinku.
Prezident SR Peter Pellegrini potvrdil, že po návrate z pracovnej cesty v USA bude riešiť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS). To, kto bude nominantom na tento post, je podľa neho v rukách premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a závisí to od jeho rokovaní s koaličnými partnermi.
Môže sa podľa slov Pellegriniho naplniť scenár, že po odvolaní Tarabu poverí dočasne riadením rezortu premiéra. Vyplýva to z vyjadrenia hlavy štátu v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 televízie Joj 24.
„Je to teraz na predsedovi vlády, ako bude s koaličnými partnermi, v tomto prípade s SNS, rokovať. Má mať stretnutie so štátnym tajomníkom envirorezortu Filipom Kuffom. Uvidíme nakoniec, s akou nomináciou príde a kedy, pretože môže sa reálne naplniť scenár, že po návrate z USA odvolám ministra Tarabu a zatiaľ poverím riadením rezortu premiéra Fica, a tým sa vytvára ešte ďalší, dlhší čas pre premiéra, aby vynegocioval toho nástupcu,“ povedal Pellegrini.
Na vládu opakovane apeloval, aby dobre zvážila nominanta na post ministra životného prostredia. Myslí si, že keď sa dvaja bijú, je niekedy správne, aby vyhral tretí. „To znamená, ak by nakoniec nebol úspešný v tomto súboji ani jeden, ani druhý tábor, ale by premiér priniesol, samozrejme, na základe dohody s koaličnými partnermi, meno, ktoré bude možno viac odbornejšie a menej politickejšie,“ poznamenal.
Kritika práce parlamentu
Prezident sa vyjadril aj k situácii v Národnej rade SR. Vrátil sa aj k správe o stave republiky, ktorú v pléne parlamentu predniesol tento týždeň. Odmietol, že by správa bola výrazne prokoaličná. Argumentoval, že sa v nej obracal aj k poslancom koalície, aj k poslancom opozície. Opätovne sa vyjadril aj k chodu parlamentu. Kritizoval, že v poslednom období parlament na riadnych schôdzach neprebral celý program. Zopakoval tiež, že opozičníci majú právo podávať návrhy na odvolanie členov vlády. Myslí si, že je povinnosťou koalície strpieť aj nepríjemnú diskusiu.
Príbeh Maroša Žilinku
Vyjadril sa i ku generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi, ktorý sa pre sankciu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavlovi Gašparovi chce obrátiť so žalobou na správny súd. Nerozumie, prečo sa do toho Žilinka vložil. Poukázal pritom na to, že šéf SIS sankciu rešpektoval a nenamietal. Žilinkov postoj však Pellegrini podľa vlastných slov rešpektuje a nechce sa s ním púšťať do verejnej diskusie.
Vyrovnaný rozpočet je utópiou
„Vyrovnaný rozpočet by bol iba utópiou a spôsobil by totálny rozvrat Slovenska i verejných financií, ekonomiky a bežného života ľudí. To je totálny rozklad. Ak to má byť len forma, že sa príde s nulovým deficitom a potom ho v parlamente zmenia, to je už taktika, ktorú nechám na spore Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, možno do toho zasiahne Ústavný súd SR, a vlády. Ale mať ilúziu, že sa dnes dá predložiť funkčný vyrovnaný rozpočet, je utópia,“ skonštatoval.
Prezident si myslí, že súčasťou rozpočtu by mali byť už aj niektoré veci z dokumentu Vízia Slovensko 2040. Rozpočet musí podľa neho počítať so zachovaním nárastu platov zdravotníkov aj zvýšenými výdavkami na moderné lieky.
„Mali by tam byť zároveň určite aj peniaze, ktoré budú garantovať, že v roku 2027 bude dynamicky ďalej pokračovať výstavba rozostavaných veľkých nových nemocníc,“ doplnil. Myslí si tiež, že rozpočet musí obsahovať i nejaké garancie na zmiernenie dosahov sucha. Zároveň hovoril o potrebe zintenzívnenia ekonomického rastu. Rozpočet by podľa neho mal sčasti reflektovať aj nejaké prorastové opatrenia.