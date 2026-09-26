Pražská hygienická stanica eviduje už 363 nakazených v súvislosti s kauzou prešlého jedla na Masarykovej základnej škole v Újezde nad Lesy. Až 50 z nich muselo byť hospitalizovaných v nemocnici. Ukázalo sa, že ide o salmonelózu.
Hygienici riešia prípad hromadnej nákazy už od pondelka 21. septembra, informujú Novinky. Zasiahla nielen žiakov a žiačky školy, ale aj zamestnancov a zamestnankyne a deti z neďalekých materských škôlok Sluníčko a Čentická, ako aj niekoľko seniorov. Do oboch škôlok aj seniorom obedy dovážajú práve z Masarykovej školskej jedálne.
Na prípravu obeda použili vajíčka po záruke
Pôvodcom nákazy mali byť staré vajcia. „Zistenia hygienikov ukázali, že vajcia použité do pokrmu uhlírske špagety mali dátum minimálnej trvanlivosti do 15. septembra, v kuchyni ich však personál spracoval až 21. septembra, pričom prevádzkovateľ nepreukázal bezpečnosť použitej potraviny,“ citujú Novinky slová hovorkyne hygienickej stanice.
Prípadom sa začala zaoberať aj polícia, ktorá začala úkony trestného konania „pre podozrenie zo spáchania trestnej činnosti ohrozenia zdravia závadnými potravinami,“ uviedla vo vyhlásení na sieti X v piatok dopoludnia. Za tento čin hrozí až dvojročný trest odňatia slobody.
Základná škola je zatvorená, znovu otvoriť by mohla v utorok 29. septembra. „Po vyhodnotení vykonaných protiepidemických opatrení z nášho pohľadu nič nebráni obnoveniu prezenčného vyučovania,“ povedala hovorkyňa Hygienickej stanice hlavného mesta Prahy Petra Batók.