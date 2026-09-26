Vybavovanie štátnych dávok na Slovensku konečne prechádza do 21. storočia.
Sociálna poisťovňa oznámila rozsiahlu modernizáciu a digitalizáciu svojich systémov, ktorá prináša až 36 konkrétnych vylepšení v šiestich kľúčových životných situáciách. Všetky novinky sú dostupné na redizajnovanom portáli eSlužieb v sekcii Elektronický účet poistenca (EUP). Pre občanov je pripravených 25 plne elektronických žiadostí, ktoré pokrývajú nemocenské dávky, ošetrovné, dávku v nezamestnanosti aj jednotlivé druhy dôchodkov.
Tehotenské a materské bez jedinej žiadosti
Najvýznamnejšou zmenou pre budúcich rodičov je zavedenie tzv. proaktívneho poskytovania dávok. Ak lekár zaznamená tehotenstvo poistenky do systému elektronickej tehotenskej knižky v eZdraví, Sociálna poisťovňa si dáta sama stiahne, posúdi nárok na tehotenské či materské a peniaze automaticky vyplatí. Žena tak nemusí vypisovať ani podávať žiadnu osobitnú žiadosť. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti majú na zapracovanie nových funkcií prechodné obdobie stanovené zákonom do 31. januára 2027.
Významné zjednodušenie pre budúcich dôchodcov
Veľká úprava čaká aj ľudí smerujúcich do dôchodku. O penziu bude možné požiadať online, pričom systém žiadosť vopred predvyplní evidovanými obdobiami poistenia aj údajmi z II. piliera. Ruší sa tiež povinnosť chodiť do banky po potvrdenie o vlastníctve účtu – Sociálna poisťovňa si číslo účtu overí s bankou elektronicky sama. Pre tých, ktorí preferujú osobný kontakt, zostáva otvorená možnosť navštíviť ktorúkoľvek pobočku bez ohľadu na trvalý pobyt, kde im zamestnanec pomôže spísať elektronickú žiadosť priamo v systéme.
Všetky dáta na jednom mieste
Nový Elektronický účet poistenca (EUP) sa stáva hlavným digitálnym kontaktným miestom občanov. Klient v ňom nájde ucelený prehľad o svojom poistení, vyplatených dávkach, komunikačnú schránku, kalkulačky aj dôchodkovú prognózu. Cez EUP je možné podávať aj odvolania či hlásiť zmeny osobných údajov a čísla účtu. Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Tariška zdôraznil, že cieľom celkovej transformácie je posun od papierového vybavovania k zákazníckemu poradenstvu a digitálnej pobočke.