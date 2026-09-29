Polícia uviedla, že situáciu má pod kontrolou a v tejto chvíli nikomu nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo.
Polícia a ďalšie záchranné zložky zasahujú na základnej škole (ZŠ) v Staškove v okrese Čadca. V utorok ráno tam došlo k násilnému trestnému činu. Žilinská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti s tým, že situácia je pod kontrolou a v tejto chvíli nikomu nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo.
Na miesto vyslali dve pozemné ambulancie a dva záchranárske vrtuľníky. Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová pre TASR potvrdila, že zásah naďalej prebieha.
„Na mieste zasahujú potrebné záchranné a bezpečnostné zložky,“ uviedla polícia. Bližšie informácie o prípade má zverejniť, keď to situácia dovolí.