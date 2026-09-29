Ôsmak v Staškove zaútočil nožom na dve učiteľky. Jednu museli odviezť do nemocnice

Na zásah vyslali aj dve pozemné ambulancie a dva záchranárske vrtuľníky.
Útočníkom na základnej škole (ZŠ) v obci Staškov v okrese Čadca bol žiak. Podľa televízie TA3 útočil nožom na dve učiteľky, jednu museli v kritickom stave odviezť do nemocnice. Na miesto udalosti smerujú minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a minister školstva Tomáš Drucker (obaja Hlas-SD). TASR o tom informoval hovorca rezortu vnútra Matej Neumann. Na ceste do Staškova je aj minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).
Správu budeme aktualizovať.
23. septembra 2026 o 13:24 Čas čítania 1:03 Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
28. septembra 2026 o 17:27 Čas čítania 1:03 Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur