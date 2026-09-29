SNS očakáva, že premiér návrh opätovne predloží.
Koaličná SNS kritizuje rozhodnutie premiéra Roberta Fica stiahnuť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Strana tento krok označila za bezprecedentné porušenie koaličnej zmluvy a tvrdí, že môže ohroziť stabilitu vlády.
SNS očakáva, že premiér návrh na Tarabovo odvolanie opätovne predloží. Fico ho pôvodne podal prezidentovi 15. septembra práve na žiadosť SNS, v pondelok ho však stiahol. Ako dôvod uviedol potrebu vytvoriť priestor na rokovania a zachovať parlamentnú väčšinu.
23. septembra 2026 o 13:24 Čas čítania 1:03 Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
28. septembra 2026 o 17:27 Čas čítania 1:03 Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur