Súd ich následne vzal do preventívnej väzby, proti čomu obaja podali sťažnosť.
Polícia obvinila dvoch 15-ročných študentov z prípravy úkladnej vraždy ich rovesníka. Tínedžerov zadržalo ozbrojené komando priamo na strednej škole v Bratislave, ktorú navštevovali len krátko.
Podľa informácií TV Markíza si mali o údajnom pláne písať aj v skupine na WhatsAppe. Spolužiak, ktorého mali podľa obvinenia plánovať zabiť, pritom nenavštevuje rovnakú školu.
Súd ich poslal do väzby
Prokuratúra žiadala väzobné stíhanie pre obavu z pokračovania v trestnej činnosti aj možného úteku. Sudca návrhu čiastočne vyhovel a oboch mladistvých vzal do preventívnej väzby. Proti rozhodnutiu podali sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Najvyšší súd.
Riaditeľ školy uviedol, že ide o prvákov, ktorí školu navštevovali iba niekoľko dní, preto ich ešte dobre nepoznali. Škola čaká na ďalšie oficiálne informácie od polície.