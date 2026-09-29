Po útoku v Staškove zomrela učiteľka. Ôsmak dobodal aj žiačku, ďalšia učiteľka je v nemocnici

Polícia prípad vyšetruje ako násilný trestný čin.
Po útoku na základnej škole v Staškove zomrela 61-ročná žena. Ďalšie dve osoby utrpeli vážne zranenia. Dieťa v kritickom stave previezli leteckí záchranári do nemocnice v Martine. 44-ročnú ženu s bodným poranením hrudníka transportovali vrtuľníkom do nemocnice v Žiline.
Podľa doterajších informácií mal žiak školy zaútočiť ostrým predmetom na ďalšie osoby. Polícia prípad vyšetruje ako násilný trestný čin.
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