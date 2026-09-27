Rebríček porovnáva 192 krajín a území.
Najnovší rebríček Best Countries to Live in 2026 od Rumavi nečakane ovládlo Estónsko a s náskokom predbehlo Škandináviu aj krajiny západnej Európy. Pobaltská krajina získala 72,8 bodu zo 100 a len o dve desatiny bodu predbehla Singapur. Tretia skončila Malajzia so skóre 72 bodov.
Rebríček porovnáva 192 krajín a území. Nezameriava sa pritom iba na ekonomickú silu jednotlivých štátov. Hodnotí 24 ukazovateľov rozdelených do štyroch oblastí – financie a dane, kvalita života a zdravotníctvo, bezpečnosť a stabilita a podmienky na usadenie a pracovné či podnikateľské príležitosti.
Estónsko nie je krajinou, ktorú si väčšina ľudí automaticky spája s rebríčkami najatraktívnejších miest na život. Podľa Rumavi však získalo veľmi silné hodnotenie najmä v oblastiach bezpečnosti a podmienok na usadenie. Estónsko zároveň boduje v digitálnych službách a podnikateľskom prostredí.
Európske krajiny tvoria presne polovicu prvej dvadsiatky rebríčka. Okrem Estónska a Litvy sa vysoko umiestnili napríklad Portugalsko, Česko, Malta, Cyprus či Bulharsko. Slovensko obsadilo 47. miesto so skóre 66,1 bodu. V rebríčku sa tak nachádza tesne za Rakúskom, ktoré skončilo na 46. mieste, a pred Nórskom a Spojeným kráľovstvom.
Slovensko však nie je jedinou krajinou regiónu v hornej polovici rebríčka. Poľsko skončilo na 32. mieste so 67,7 bodu, Maďarsko na 25. mieste so 68,2 bodu, Rumunsko na 26. mieste a Česko sa dostalo až na deviatu priečku.