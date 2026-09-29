Moskva zároveň počíta s rastúcim deficitom, vyššími daňami a ďalším zadlžovaním.
Rusko plánuje v roku 2027 výrazne zvýšiť výdavky na obranu. Podľa dokumentov, do ktorých nahliadla agentúra Reuters, má na tento účel vyčleniť 17,1 bilióna rubľov, čo je približne o 27 percent viac, než pôvodne plánovalo. Išlo by o najvyššiu sumu od začiatku invázie na Ukrajinu.
Na obranu pôjdu desiatky biliónov rubľov
V rokoch 2027 až 2029 by mohli celkové ruské obranné výdavky dosiahnuť približne 50 biliónov rubľov. Kremeľ má návrh rozpočtu na budúci rok predložiť parlamentu do 1. októbra.
Vyššie výdavky chce vláda financovať aj zvýšením daní a ďalším zadlžovaním. Rozpočtový deficit na rok 2026 zároveň zvýšila z pôvodne odhadovaných 1,6 na 3,2 percenta HDP.
V roku 2027 má ruský štátny dlh vzrásť na 21,7 percenta HDP. Vláda zároveň počíta s nižšími príjmami z ropy a zemného plynu, než pôvodne očakávala.