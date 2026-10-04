Dražba sa uskutoční 8. októbra na Daňovom úrade Bratislava.
Daňový úrad Bratislava pripravuje dražbu ornej pôdy v Bernolákove v okrese Senec. Predmetom dražby je päť parciel s celkovou výmerou 6 139 m², informuje Finančná správa SR.
Dražba sa uskutoční 8. októbra 2026 o 10.30 h na Daňovom úrade Bratislava na Radlinského 37, v kancelárii č. 504. Vyvolávacia cena je 4 770 eur, pričom ide zároveň o najnižšiu možnú ponuku.
Záujemcovia sa musia v deň dražby zaregistrovať priamo na mieste od 9.00 do 10.00 h. Dražby sa môžu zúčastniť fyzické osoby spôsobilé na právne úkony aj právnické osoby so sídlom na Slovensku. Zastupovanie je možné na základe úradne overeného plnomocenstva.
Obhliadku pozemkov si možno vopred dohodnúť telefonicky. Ďalšie podrobnosti o dražbe a jej podmienkach zverejnil Daňový úrad Bratislava v dražobnej vyhláške a v Obchodnom vestníku č. 173/2026.