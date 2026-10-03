Tragická nehoda pri Rožňave: Auto skončilo prevrátené v priekope, jedna osoba neprežila
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TASR
dnes 3. októbra 2026 o 10:20
Čas čítania 0:17

Tragická nehoda pri Rožňave: Auto skončilo prevrátené v priekope, jedna osoba neprežila

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Tragická nehoda pri Rožňave: Auto skončilo prevrátené v priekope, jedna osoba neprežila
Zdroj: Polícia SR - Košický kraj (Facebook)

Na mieste zasahujú dopravní policajti, ktorí zisťujú, čo nehode predchádzalo.

Polícia zasahuje v sobotu ráno pri tragickej dopravnej nehode za obcou Štítnik v smere na Kunovu Teplicu v okrese Rožňava. V priekope je prevrátené vozidlo, pod ktorým je na strane spolujazdca osoba bez známok života. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach na sociálnej sieti.

„Na mieste sú dopravní policajti. Okolnosti, za akých k nehode došlo, aj jej presná príčina sú predmetom vyšetrovania,“ uviedla polícia s tým, že o ďalších zisteniach bude informovať.

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Náhľadový obrázok: Polícia SR - Košický kraj (Facebook)
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