Na mieste zasahujú dopravní policajti, ktorí zisťujú, čo nehode predchádzalo.
Polícia zasahuje v sobotu ráno pri tragickej dopravnej nehode za obcou Štítnik v smere na Kunovu Teplicu v okrese Rožňava. V priekope je prevrátené vozidlo, pod ktorým je na strane spolujazdca osoba bez známok života. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach na sociálnej sieti.
„Na mieste sú dopravní policajti. Okolnosti, za akých k nehode došlo, aj jej presná príčina sú predmetom vyšetrovania,“ uviedla polícia s tým, že o ďalších zisteniach bude informovať.
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