REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
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Natália Mišániová
dnes 30. septembra 2026 o 11:29
Čas čítania 0:45

REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?

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REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?

Na posledných priečkach sa umiestnili najmä menšie obce, ktoré zaostávajú v dostupnosti služieb, infraštruktúry či občianskej vybavenosti. Pozri si, ktoré obce skončili na chvoste hodnotenia.

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR aktualizoval údaje vo svojej aplikácii MuMAP, ktorá prostredníctvom záložky Kvalita života hodnotí úroveň služieb a infraštruktúry vo všetkých slovenských samosprávach. Obce sú hodnotené podľa desiatich oblastí, vrátane zdravotníctva, školstva, dopravy, bezpečnosti, životného prostredia či sociálnych služieb.

25. augusta 2026 o 13:37 Čas čítania 3:11 Obyvatelia „najhoršej obce“ Malé Borové posielajú Slovákom odkaz: „Neseďte len na internete, príďte sa k nám pozrieť“ Obyvatelia „najhoršej obce“ Malé Borové posielajú Slovákom odkaz: „Neseďte len na internete, príďte sa k nám pozrieť“

Zoznam 10 najhoršie hodnotených samospráv:

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Náhľadový obrázok: Youtube/Michal Rostás
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